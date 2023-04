Gestul făcut de Dan Bittman, după ce Monica Odagiu a accidentat mortal un tânăr. Imaginile au fost făcute publice

Actrița Monica Odagiu (26 de ani) trece prin momente foarte grele după ce a accidentat mortal un bărbat în urmă cu câteva zile. Dan Bittman (61 de ani) nu pare însă deloc afectat de cumpăna prin care trece fosta sa iubită. Cântărețul a fost surprins la un restaurant de lux alături de Tania Budi (55 de ani), fosta sa parteneră de viață. Cei doi au fost extrem de relaxați și s-au bucurat din plin de timpul petrecut împreună.

În cursul zilei de duminică, 9 aprilie, Monica Odagiu a trăit o experiență care o va urmări probabil întreaga viață. În timp ce se afla la volanul mașinii sale actrița a accidentat mortal un tânăr. Incidentul a fost intens mediatizat în presa din România în ultimele zile.

Dan Bittman nu este afectat de momentul greu prin care trece Monica Odagiu. Gestul cântărețului spune tot

Momentul greu prin care trece Monica Odagiu se pare că nu l-a afectat deloc pe Dan Bittman, fostul ei iubit. Acesta a fost surprins recent la un cunoscut restaurant din București, alături de Tania Budi, cea cu care a avut o relație de iubire în urmă cu peste 20 de ani.

Cei doi au ieșit împreună să ia masa la renumitul restaurant Pescobar. Ei s-au bucurat din plin de momentele petrecute împreună. Alături de cei doi, la masă s-a aflat și patronul localului.

„Bittman, Tania, Pescobar al vostru se minunează cât de bun e calamarul ăsta, la ceas de după-amiază. Mamă!”, a scris patronul Pescobar pe rețelele de socializare.

Fanii celor doi au reacționat imediat în mediul online, aceștia lansând chiar ideea că Bittman și Budi ar fi din nou împreună ca și iubiți.

„Primăvara începe cu Tania”/ ”Tania tot piesă a rămas”/ ”Tania tot pe Dănuț îl iubește”/ „Dănuț, te-ai reîntors la prima iubire, Tania Budi?”, sunt câteva dintre reacțiile internauților.

Dan Bittman și Tania Budi, o prietenie care rezistă de mulți ani. Ce stă în spatele acestei relații

Nu este însă prima dată când Dan Bittman și Tania Budi sunt văzuți împreună după ce au încheiat relația de iubire. Cei doi au rămas în relații excelente, în ciuda faptului că pe parcursul aventurii lor au existat multe scântei.

Chiar Dan Bittman recunoștea în urmă cu ceva timp că între el și Tania Budi s-a legat o prietenie extrem de trainică.

„Ce sunt acum sunt datorită femeilor pe care le-am întâlnit în viața mea. De la Tania Budi am învățat, în primul rând, că o dragoste poate să sfârșească și într-o prietenie. A fost o dragoste cu năbădăi și cu scântei. Totuși, cred că ambii am avut multe de învățat din relația aceea. Ea a învățat că nu poate să mă țină pe loc. Eu am învățat că o dragoste pornită ca o joacă poate să ajungă foarte serioasă. Asta înveți de la femei, inteligență”, declara în trecut Dan Bittman.

