Gestul făcut de Simona Halep le-a dat speranțe specialiștilor. Ce au scris americanii despre revenirea campioanei noastre

Procesul în cazul de dopaj al Simonei Halep (31 de ani) a fost amânat pentru a treia oară, însă, chiar și așa, după aproape 8 luni de când nu a mai participat la un meci oficial, sportiva nu poate sta prea departe de terenul de tenis. Ce au scris americanii despre gestul făcut de fostul nr1 WTA.

Agenția Internațională pentru Integritate în Tenis (ITIA) a decis suspendarea provizorie a Simonei Halep după ce a fost descoperită o substanță interzisă în corpul ei, Roxadustat, la US Open 2022. Campioana României nu a mai intrat pe teren din luna august a anului trecut, atunci când a participat într-un meci oficial la US Open, contra Dariei Snigur, însă asta nu a împiedicat-o să continue să se antreneze.

Ce scrie presa străină despre revenirea Simonei Halep pe terenul de tenis

Zilele acestea, Simona Halep a revenit pe terenul de tenis al Academiei Patrick Mouratoglou, din sudul Franței, însă, de data aceasta, pentru a se antrena. Presa străină ”suspectează” o eventuală revenire în forță a jucătoarei.

„Alegerea de a se antrena pe hard este un semn că Simona așteaptă să concureze din nou după Wimbledon. Fără nicio îndoială, Halep are nevoie să rămână în formă pentru a fi pregătită să pătrundă într-o competiție acerbă. Ultima dată când ea a jucat într-un meci oficial a fost în urmă cu aproape un an, la US Open, contra Dariei Snigur”, a notat Tennis World USA.

În luna mai a acestui an, fostul lider mondial trebuia să fie audiată, însă înfățișarea s-a amânat până la final lunii iunie, însă, și de această dată, audierea s-a reprogramat cu o lună mai târziu. Totodată, după aproape un an de absență pe terenul de tenis, românca riscă să fie exclusă din clasamentul WTA.

Fostul lider WTA a pierdut deja destul de multe meciuri importante după ce a ratat participarea la Roland Garros. Însă veștile proaste nu se opresc aici. După neparticiparea la turneele de la Birmingham și Bad Homburg, Halep riscă să piardă alte 220 de puncte. Deși încă se află pe locul 35, Simona Halep a fost detronată de Irina Begu (locul 27) și Sorana Crîstea (locul 32).

