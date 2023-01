Gestul incredibil pe care îl face una dintre cele mai bune prietene ale Cristinei Țopescu, an de an, de la moartea ei

Cristina Țopescu a lăsat în urmă multă suferință și lacrimi, dar și multe semne de întrebare. Toți cei care au cunoscut-o au rămas șocați când au aflat de moartea ei fulgerătoare și se roagă pentru odihna sufletului ei. Una dintre cele mai bune prietene ale jurnalistei, Nuami Dinescu, obișnuiește să facă un gest emoționant, an de an, în memoria răposatei. Iată despre ce e vorba.

Cristina Țopescu nu a fost uitată! Toți cei apropiați îi poartă numele în rugăciuni și oferă de pomană pentru odihna sufletului ei. Prietena ei cea mai bună, Nuami Dinescu face an de an, de la moartea regretatei jurnaliste, un gest ce lasă muți de uimire pe mulți dintre noi.

Gestul pe care îl face an de an, Nuami Dinescu, în memoria Cristinei Țopescu

Actrița, împreună cu răposata jurnalistă iubeau foarte mult animalele și mergeau des la adăposturile de animale fără stăpân. Acolo se află și câinii pe care jurnalista i-a îngrijit până în momentul în care a încetat din viață. De la moartea fulgerătoare a jurnalistei, Nuami Dinescu obișnuiește să dea de pomană celor de la adăpostul în care se află câinii Cristinei Țopescu.

„Pentru că Biserica Ortodoxă nu acceptă incinerarea și atunci nici nu ai cum să o treci pe pomelnic să o pomenești, să îi faci parastas, pomană, cum se obișnuiește la noi, nu am putut să-i facem ce știam noi că se face: pomenire, slujbă etc. Acum trei ani, una dintre prietenele ei, Florina Preda, și cu mine, am făcut de mâncare și am făcut ca un parastas în familie, în familia de la adăpostul Monei Semeniuc unde este unul dintre câinii Cristinei. E o cățelușă scoasă din adapost de Mona, așa o cheamă, Cristina. E tot acolo, nu și-a exprimat nimeni dorința să o adopte. O sa pregătesc ceva de mâncare și o sa mă duc la adăpost, duminică vin și voluntarii, o să- i aprindem o lumânare și întâlnirea noastră o să fie un fel de: «Uite, Cristina, ne-am adunat azi pentru tine!» Nu e pomană, că nu respectă rânduiala, e pur și simplu încă o zi în care noi o să ne întâlnim pentru ea, asta va fi duminica ei. Va fi ceva în memoria Cristinei și a sufletului ei atât de bun și de nobil”, a mai declarat Nuami Dinescu, pentru Impact.ro.

Cristina Țopescu s-a stins din viață la 59 de ani

Cristina Țopescu, fiica binecunoscutului comentator sportiv Cristian Țopescu, a murit la vârsta de 59 de ani. Moartea fulgerătoare a jurnalistei a ridicat multe semne de întrebare. Aceasta a fost găsită moartă pe 12 ianuarie 2020, în propria casă din nordul Bucureștiului, după ce nu mai fusese văzută de vecini de aproape trei săptămâni.

