Gestul pe care Oana Roman îl face după ce pleacă de la mama ei. Ți se rupe sufletul, are lacrimi în ochi

Oana Roman este foarte activă în mediul online, acolo unde împărtășește cu urmăritorii ei activitățile din viața de zi cu zi. De data aceasta, vedeta și-a arătat tristețea în fața oamenilor de pe internet, pentru că starea de sănătate a mamei ei nu este tocmai bună. Fosta prezentatoarea TV suferă să o vadă în această situație pe Mioara Roman și cu greu găsește puterea să meargă mai departe.

Oana Roman i-a fost întotdeauna alături mamei ei, mai ales când Mioara Roman a trecut prin situații grele din cauza problemelor de sănătate. Vedeta nu a încetat să spere nicio clipă, iar datorită rugăciunilor ei și a îngrijirilor venite din partea medicilor, fosta soție a lui Petre Roman se simte mai bine. Odată cu trecerea anilor și a problemelor cu care se confruntă, Mioara Roman nu mai este la fel de vioaie și fericită ca pe vremuri, fapt care o întristează pe Oana, ori de câte ori o vede.

Fosta prezentatoare TV este îngenuncheată de durere atunci când vorbește cu mama ei și observă că nimic nu mai este ca înainte. Aceasta a ținut să vorbească despre situația dureroasă prin care trece de când fosta parteneră a politicianului a început să aibă nevoie de îngrijiri de specialitate. Mioara este internată într-un centru social, iar după fiecare vizită pe care i-o face, Oana este sfâșiată de durere.

„Trebuie să ies din casă. Nu mă sperie căldura, dar recunosc că îmi este îngrozitor de greu uneori să o văd pe mama. Efectiv mi se sfâșie sufletul în mine. Deși e stabilă și extrem de bine îngrijită, deși când stau cu ea de vorbă râde și se simte bine… mă rupe la propriu să o văd așa. Acum doar eu vorbesc și îmi răspunde, dar nu mai este ce a fost. E atât de greu încât uneori plec de la ea și mă prăbușesc de durere în mașină”, a dezvăluit Oana Roman, pe Instagram.

Mioara Roman, internată în spital de curând

La sfârșitul lunii iulie, Oana Roman anunța că mama ei are, din nou, probleme de sănătate și este internată la spital. Vedeta își făcea numeroase griji pentru că Mioara Roman nu se simțea bine deloc. Fosta moderatoare de televiziune spunea, la acel moment, că a ajuns la capătul puterilor.

„Am avut o săptămână grea și fizic și emoțional. Luni și marți am filmat și am făcut poze, marți seara am aflat că mama nu e bine și au chemat salvarea. Toată noaptea am stat cu emoții așteptând vești de la doctori eu fiind la munte cu treabă, miercuri dimineață m-am urcat în mașină și m-am întors la București ca să mă duc la spital la ea.

A fost cu multe emoții pentru ea și m-am dus zilnic la spital, timp în care mi-am făcut și celelalte treburi. Aceste emoții în legătură cu mama mă secătuiesc de puteri. Nu dorm bine și stau cu grijă în permanență. Azi încerc să-mi trag sufletul.(…) Sper ca mâine să o externeze”, spunea Oana Roman, în mediul online, acum aproape o lună.