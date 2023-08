Mara Banica și Vica Blochina sar în apărarea lui Selly și o ironizează pe Oana Roman: „Baba nebună s-a luat de cel mai tare puști”

Începe un nou scandal monstru în showbizul românesc! După ce Oana Roman l-a criticat pe Selly, Mara Bănică și Vica Blochina au scos artileria grea și au pus-o la zis. Cele două vedete i-au aruncat jigniri fără precedent fiicei lui Petre Roman.

Vica Blochina a mers în vizită la Mara Bănică, prilej cu care și-au făcut de cap prin biblioteca fostei asistente de la Acces Direct. În acest timp, fosta vedetă de la Antena 1 a aruncat fitilul. Iată dialogul lor:

Mara Bănică: Bă, dar ai văzut scandalul cu cărțile. De partea cui ești?

Vica Blochina: Stai, stai, stai. Măi, eu vreau, eu țin clar cu necititul ăla Selly.

Mara Bănică: Și eu la fel, tot cu Selly.

Vica Blochina: Eu îl vreu pe Selly, pe necititul ăla total.

Mara Bănică și Vica Blochina, jigniri la adresa Oanei Roman

Mara Bănică: Bă, dar cum mă să te iei de Selly? Bă, de ce nu te iei de Gheboasă, bă frate. Zici de ăla că e băiețaș. Băi, dar de ce să te iei de cineva, așa. Uite ajung și eu la bătrânețe, adică nu m-am luat toată tinerețea mea de cineva. Înnebunim la bătrânețe?

Vica Blochina: O babă nebună s-a luat de cel mai tare puști.

Mara Bănică: Eu acum nu m-aș mai lua de nimeni.

Vica Blochina: Eu sunt militantă. A pufnit-o, a plesnit-o pe doamna Roman peste ochi și s-a luat de acest puști care e absolut. Este cel mai… Eu mi-aș dori ca și copilul meu să fie…

Mara Bănică: Bă, și eu la fel. Eu am zis asta când l-am cunoscut. În sfârșit, ideea e că nu este vorba despre cât am citit sau nu am citit decât în cercul nostru intim de prieteni, sora noastră, dacă înțelegi ce vreau să spun. În rest, li se rupe oamenilor, crede-mă.

Ulterior, s-au prefăcut că citesc, spre a ironiza pe Oana Roman în continuare. Mai mult de atât, Mara Bănică s-a pus să citească în cafea, spunând:

„În zeama de cafea a zis așa: La drum de seară, te înjură o damă de tobă. Cum e dama de tobă, ca să mă înțelegi, mai grasă așa, mai plinuță ea, un pic”

Fosta amantă a lui Victor Pițurcă râdea copios, uitând că chiar ea și-a făcut o operație la stomac pentru a pierde lupta cu kilogramele în plus.

De la ce a pornit scandalul dintre Oana Roman și Selly

Zilele acestea, Oana Roman le-a arătat fanilor de pe rețelele de socializare mai multe cărți și a vorbit și despre Selly, spunând că nu a citit suficient pentru a-și da cu părerea despre orice. Redăm spusele sale:

„Și apropo, pe mine băiețașul ăsta (n.r. – Selly) mă scoate din minți efectiv, pentru că de fiecare dată când există un subiect, o dezbatere publică, se trezește el să-și dea cu părerea. În această situație își dă el cu părerea despre educație, acest băiat care a recunoscut singur că nu a citit niciun fel de literatură în viața lui, că n-a făcut prea multă școală și că este foarte cumpătat cheltuind 20.000 de euro pe lună.

Asta e ceea ce transmite acest băiețaș, după, are tupeul să dea lecții despre educație. Educația nu este un lucru care ține doar de casă și de școală. Aristotel (nu cred că el știe cine este Aristotel) spunea că educația ține de responsabilitatea publică și nu doar privată. Da, educația este un set de valori care vine din partea adulților către tineri, dar este și responsabilitatea publică a societății. Degeaba ești educat cum trebuie acasă și la școală, dacă trăiești într-o societate absolut distrusă, cum este cea în care trăim acum”, a declarat PR-ul pe Instagram.

Ulterior, Selly i-ar fi trimis mesaje vocale, prin care i-a spus că a citit 15 cărți în viața sa. Disputa a continuat, fiica lui Petre Roman venind cu noi jigniri:

„Aseară am primit niște mesaje vocale de la băiatul puber, nu s-a obosit să scrie, probabil că e foarte greu să scrii mai multe fraze. Am ascultat doar două din ele, restul nu le-am mai ascultat. Mă certa foarte tare pentru faptul că l-am acuzat că nu citește și mi-a zis: «Eu am citit la viața mea». Mi-am adus aminte de un interviu în care singur a recunoscut că a citit doar vreo 15 cărți, pentru că nu a avut timp. Mi-a răspuns: «Da, dar am citit 15 cărți serioase, nu porcării». Nu, tati, nici Bacul nu-l iei cum trebuie dacă ai citit doar 15 cărți”

Până acum, Oana Roman nu a reacționat cu privire la jignirile aduse de Vica Blochina și Mara Bănică.