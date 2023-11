„Gheața neagră”, coșmarul șoferilor în timpul iernii. Titi Aur, sfaturi prețioase pentru cei care străbat drumurile cu gheață, zăpadă și polei

Condițiile meteorologice extreme ar putea reprezenta reale piedici pentru conducătorii auto. De aceea, în orice moment, șoferii trebuie să respecte Codul Rutier în vigoare și să își echipeze autoturismele corespunzător. Un pericol mare pentru șoferi reprezintă „gheața neagră”. Pilotul de raliuri Titi Aur a oferit câteva explicații și recomandări. Detaliile se află mai jos, în articol.

Indiferent de natura drumului, șoferii trebuie să echipeze corespunzător vehiculele pe care le conduc. Pe timpul iernii, conducătorii auto se pot confrunta cu „gheața neagră”, care ar putea deveni un real coșmar. Având în vedere că a venit iarna, iar în multe zone ale țării s-a depus un strat consistent de zăpadă, gheață și polei, există posibilitatea să apară riscuri.

Poleiul este reprezentat de gheața neagră. Astfel de condiții meteo nefavorabile cresc riscurile pe drumurile publice. Titi Aur a oferit explicații și recomandări. Aderența este foarte importantă, atunci când vine vorba despre cauciucuri.

„În principal, când vorbim despre mersul cu mașina, trebuie să știm că, iarna, chiar dacă este uscat afară, aderența este mai mică, pentru că avem asfaltul rece. Chiar dacă avem cauciucuri de iarnă, aderența tot este mai mică decât vara. Desigur, este mai bună decât dacă am avea cauciucuri de vară, iarna.

Când vorbim de carosabil ud, cu zăpadă, gheață sau polei, aderența este și mai mică. Însă mai periculos este faptul că aderența se schimbă. De exemplu, mergem pe un carosabil umed până la un anumit moment, apoi intrăm pe gheață sau pe polei (gheața neagră) pentru că, din diferite motive a scăzut temperatura asflatului.

Asta se întâmplă fie că am ieșit din localitate, unde avem temperatura mai mare decât în afara localității, fie că am trecut dintr-o zonă unde a bătut soarele și asfaltul este mai cald, într-o zonă unde a fost umbră și asfaltul este mai rece, fie că am urcat pe un pod unde poate să fie polei.

Sunt multe motive pe care le putem inșira. Astfel aderența se schimbă, de la una bună, la una rea și ne poate pune în pericol. Știind unde se schimbă starea carosabilului, putem anticipa unde ar putea apărea aderența mai mică", a explicat Titi Aur