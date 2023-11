Sunt bune sau nu anvelopele all season? Titi Aur a dat verdictul

Există mulți șoferi care aleg să investească în anvelope all season, însă nu ar fi cea mai bună soluție, atunci când vine vorba despre conducerea defensivă. Despre acest astfel a vorbit Titi Aur, fost campion la automobilism, într-un material video. Iată mai jos detalii despre anvelopele all season și ce ar trebui să cunoască toți conducătorii auto.

Iarna se apropie cu pași repezi, iar în multe zone ale țării au căzut, deja, primii fulgi de nea. Șoferii care circulă pe astfel de drumuri, însă, trebuie să aibă autoturismele echipate corespunzător, pentru a nu-și risca viețile. Însă, mulți conducători auto aleg să își echipeze mașinile cu anvelopele all season. Ar fi sau nu corect să procedeze în acest mod? Despre acest aspect a vorbit Titi Aur, fost campion la automobilism.

Vezi și PANICĂ PENTRU ȘOFERI CÂND VĂD ACEST SEMN DE CIRCULAȚIE. CE REPREZINTĂ, DE FAPT, INDICATORUL AFLAT PE MULTE DINTRE STRĂZILE FRECVENTATE DE CONDUCĂTORI AUTO DIN ROMÂNIA

Anvelopele all season vs anvelopele de sezon: la ce trebuie să fie atenți șoferii?

Este în regulă să fie utilizate anvelopele all season? Este o întrebare pe care, poate, mulți dintre șoferi și-o adresează. Iar despre acest aspect a discutat Titi Aur, în cadrul unui material video. Fostul campion la automobilism a explicat, de altfel, motivul pentru care anvelopele de iarnă sunt mult mai eficiente în sezonul rece. De reținut faptul că, dacă circulația pe drumurile publice se efectuează în condiții ce prezintă riscuri (zăpadă, asfalt umed, gheață, depuneri de polei), mașina trebuie să fie echipată corespunzător. De altfel, RAR (Registrul Auto Român) a venit în ajutor cu o serie de explicații pentru șoferi, iar acestea sunt disponibile AICI.

„Așa cum nu poți să ai o geacă sau o haină care să îmi țină de cald sau să îmi țină și răcoare și vara și iarna la fel, așa și cu anvelopele all season. Trebuie să înțelegem că atunci când mergem cu mașina, fiecare roată calcă pe asfalt cu suprafața echivalentă a unei palme. Noi, practic, avem patru palme puse pe hol. Atunci când vrem să accelerăm, dar în mod special când vrem să frânăm sau să evităm, trebuie să facem în așa fel încât, această suprafață mică de contact trebuie să o facem să fie cât mai eficientă”, a spus fostul campion.

Vezi și AMENDĂ DE 725 DE LEI PENTRU ȘOFERII ROMÂNI CARE UITĂ SĂ SCHIMBE ACESTE ELEMENTE DE PE MAȘINĂ. SUNT MULȚI CONDUCĂTORI AUTO CARE RISCĂ

Anvelopa de iarnă vs anvelopa de vară

„Anvelopa de iarnă este mai moale pentru a avea aderență pe un sol mai rece, are niște canale, niște tăieturi lamelare fine, este mai îngustă. Anvelopa all season este un compromis care, în anumite perioade, toamna sau primăvara, poate fi la un nivel suficient de aderență, dar o anvelopă care are aderență bună iarna nu poate avea o aderență bună vara și invers”, explică Titi Aur.

În condițiile în care șoferii nu respectă legea și circulă cu vehicule care nu sunt echipate corespunzător, riscă amenzi usturătoare.

Citește și POȚI CIRCULA CU ANVELOPE DE IARNĂ ÎN TIMPUL VERII? CE SPUNE NOUL COD RUTIER, AVERTISMENT PENTRU TOȚI ȘOFERII

Sursă foto: colaj Pixabay