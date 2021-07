Gheorghe Bălășoiu, funcționarul care încasa cea mai mare pensie din România, a murit

Fostul funcționar care a avut în 2021 cea mai mare pensie din România a murit la vârsta de 73 de ani. Bărbatul este fostul director al Penitenciarului Mioveni, Gheorghe Bălășoiu, care încasa lunar o pensie de 78.634 lei, scrie aktual24.

Gheorghe Balasoiu a ajuns să câștige această pensie după ce a lucrat in magistratură, apoi a fost sef al Penitenciarului Colibasi.

În 2005, inainte de a iesi la pensie, Balasoiu a fost incadrat ca procuror, el stand la Curtea de Apel Pitesti doar doua saptamani.

În anul 2017, Gheorghe Bălășoiu lua o pensie de peste 34.000 de lei. Ulterior, in urma legilor PSD, pensia a crescut aproape anual, ajungand anul acesta in jur de 78.000 lei, asa cum anunta Ministrul Muncii, Raluca Turcan, in luna ianuarie a acestui an.

Moartea acestuia vine în contextul în care fiul acestuia a fost găsit mort anul trecut în propria casă.