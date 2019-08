Gheorghe Dincă, declaraţii halucinante: “Am lovit-o, după care am resuscitat-o”

Gheorghe Dincă șochează din nou anchetatorii! Cazul în ceea ce privește tragedia de la Caracal se complică din ce în ce mai mult din cauza declarațiilor pe care criminalul le oferă.

Se pare că, Gheorghe Dincă le-ar fi spus procurorilor că Luiza a mers de bunăvoie acasă la el şi că, după ce a lovit-o, a încercat să o resusciteze. Apoi însă, i-a abandonat cadavrul lângă apă, potrivit România TV.

“Tânăra a mers de bunăvoie acasă, am convins-o, am lovit-o, după care am resuscitat-o. Am abandonat cadavrul lângă apă”, ar fi declarat Gheorghe Dincă în faţa procurorilor, potrivit RTV.

Despre Alexandra Măceşanu, Gheorghe Dincă ar fi spus că fata i-a făcut semn să o ia la ocazie pentru a o duce acasă, însă el avea alte planuri. După ce i-a oferit bani în autoturism, acesta ar fi spus că a mers cu ea acasă şi nu a violat, ci doar a dormit în pat cu ea, pentru o noapte. Cu toate acestea, când a apelat la 112, Alexandra Măceşanu a spus că a fost violată.

“Alexandra mi-a făcut semn să o iau la ocazie, i-am oferit bani în maşină. Nu a vrut, nu am violat-o. O noapte am dormit cu ea în pat. Am acţionat singur, nu am avut complici”, ar mai fi spus Dincă.

Soția lui Gheorghe Dincă ar fi stat o lună în “Casa Groazei”

“Soția lui mi-a spus că nu îi vine să creadă pentru că sunt împreună de 40 de ani și nu crede că a fost în stare de așa ceva, după care a spus că dacă vinovat trebuie să răspundă pentru ceea ce a făcut, dar mi-a spus că nu poate să creadă așa ceva, că a putut să facă așa ceva fără să aibă cea mai mică îndoială. Dânsa s-a pensionat, a lucrat în Italia, s-a pensionat și a venit în România, pe 26 aprilie cred, a venit în țară și a stat o lună de zile în domiciliul acestuia, până în mai. Deci după dispariția Luizei, din martie. Astea-s informațiile pe care le am de la soție. După care a plecat la Arad și nu s-a mai întors, nu știu dacă a mai revenit din mai până în iulie, nu știu să spun, dar în mod cert, nu a stat o perioadă lungă”, a declarat Alexandru Bogdan, primul avocat al lui Gheorghe Dincă, la emisiunea “Marius Tucă Show”.