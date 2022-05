Gheorghe Roșoga a sărbătorit nunta de aur. Care este secretul căsniciei longevive a artistului

Gheorghe Roșoga, cunoscut și ca “Rapsodul de la Gura Motrului”, este unul dintre cei mai apreciați interpreți de muzică populară și s-a făcut remarcat inclusiv prin talentul său de compozitor. Printre cele mai cunoscute cântece scrise de Gheorghe Roșoga se numără: „Mi-a rămas mândruța-n gară”, „Nu mai cred lume-n nimic” sau „Când eram în vremea mea”. Gheorghe Roșoga are o căsnicie care ține de mai bine de o jumătate de secol. Artistul are două fete împreună cu soția sa, pe nume Ioana. Cuplul a celebrat deja nunta de aur, la care a avut parte de persoane dragi și clipe de neuitat.

Chiar dacă a avut o mulțime de turnee internaționale, artistul a pus întotdeauna familia pe primul loc.

„Eu n-am mințit-o niciodată pe nevasta mea”

„Am o familie minunată pentru că, unde e dragoste, înțelegere și vorbă frumoasă, nu poate fi decât frumos. Dacă e înțelegere și respect, o căsnicie durează enorm. Am făcut și cununia de aur acum vreo trei ani.

Eu n-am mințit-o niciodată pe nevasta mea. Îi sfătuiesc pe bărbați să nu mintă.

Am făcut nunta din dragoste, la țară, nu la restaurant. Erau mesele puse de-a lungul, cu hârtie albă, că nu aveam fețe de mese. Am luat veselă din sat. Furculițe, farfurii am împrumutat de la oameni… și sticle în care să punem vinul.

Eu eram cu gândul să nu dispară ceva, că trebuia să le dau la oameni ce împrumutasem.

Aveam listă cu ce luasem de la fiecare. Mă gândeam că, dacă le pierd, n-am nici bani să le cumpăr, să le înapoiez oamenilor. Eram bucuros, dar totuși nu eram descătușat, să pot sta doar liniștit, cu mireasa în brațe. Aveam o responsabilitate mare”, a povestit Gheorghe Roșoga, în podcastul Ralucăi Diaconu.