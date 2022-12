Gheorghe Turda are o nouă relație! Ce spune artistul despre femeia care i-a furat inima

Gheorghe Turda face ce face și le „combină”! Celebrul artist de muzică populară are lipici la femei, iar recent a dezvăluit că iubește din nou! Cântărețul nu a dat prea multe detalii despre actuala sa parteneră, pentru că, spune el, de această dată vrea să își țină relația departe de ochii curioșilor. A învățat din greșelile pe care le-a făcut în trecut, iar acum vrea să facă lucrurile ca la carte!

Gheorghe Turda este fără doar și poate unul dintre cei mai apreciați interpreți de muzică populară de la noi din țară. Pe lângă cariera de succes cu care se mândrește, solistul se poate lăuda și cu viața sa sentimentală… Deși a fost dezamăgit de câteva ori, Gheorghe Turda a trecut peste aceste episoade, iar în prezent, în plan personal lucrurile merg cum nu se putea mai bine.

Artistul a recunoscut că are o nouă iubită, însă, nu vrea să își mai facă publică relația, așa cum a făcut-o în trecut. Din cauza situațiilor prin care a trecut cu fostele partenere, acum este mult mai rezervat și precaut.

”Să vă derutez un pic… poate a şi venit, dar poate, încă, nu am expus-o şi nici nu vreau să o expun. De data asta, absolut, foarte discret pentru că ştiţi ce păzeşte hrana dragostei? Discreţia. (…) Să ştiţi că mi se face curte aproape în fiecare zi şi la unele răspund pozitiv, la altele evaziv şi cam atât. Deocamdată e bine aşa. M-am liniştit din toate punctele de vedere. Eu sunt darnic cu toată lumea şi de aceea dăruiesc din dragoste şi sufletul meu mărinimos multor oameni şi personaje. Tot binele pe care mi l-am dorit mie, îl doresc şi lor.”, a spus Gheorghe Turda la Antena Stars.

Ce mesaj are Gheorghe Turda pentru fostele iubite

În ceea ce le privește pe fostele lui partenere, Gheorghe Turda este cât se poate de tranșant! Artistul nu vrea să se mai uite în spate și declară că nu mai are timp să ierte greșelile trecutului.

”Nu mai am timp în viaţa mea să pot să iert. Nu mai am timp să iert.(…) M-am lecuit de ele. Vor să îşi facă reclamă prin Turda, prin non-valoarea lor.

Am avut două experienţe. Eu acum am devenit foarte selectiv şi nu mai accept orice fel de pretenţii şi ifose.”, a mai spus Gheorghe Turda.