Nimeni n-a știut până acum! Ce pasiune nebănuită are, de fapt, Gheorghe Turda

Gheorghe Turda este fără doar și poate unul dintre cei mai apreciați cântăreți de muzică folclorică din România. A susținut mii de concerte atât în țară, cât și peste hotare, iar la cei 74 de ani încă mai bucură publicul cu melodiile sale populare. A dobândit o mare comunitate de fani și cu fiecare apariție a sa, stârnește bucurie în sufletele oamenilor. Cu toate acestea, nimeni n-a bănuit până acum ce pasiune ascunsă are artistul.

Gheorghe Turda, despre pasiunea lui secretă

Dacă unii colecționează magneți de frigider, căni sau timbre, cântărețul de muzică populară Gheorghe Turda are un hobby mai aparte despre care nu vorbește prea des. Unul dintre cei mai iubiți interpreți români a dezvoltat o adevărată pasiune pentru cuțite. Acesta a dezvăluit că primul cuțit pe care l-a primit, a fost din partea președintelui Mexicului și că de altfel, a mai câștigat unul și de la emisiunea culinară „Chefi la cuțite”.

De unde a dezvoltat Gheorghe Turda pasiunea de a colecționa cuțite

Gheorghe Turda spune că această pasiune s-a născut odată cu vizita lui Ceaușescu în Mexic, unde l-a însoțit un grup folcloric de la Rapsodia Română. De când a primit atunci primul cuțit de la mexicani, artistul a devenit un colecționar înrăit.

„Sunt mare colecționar de cuțite, am 1.119 cuțite. De curând, am primit un cadou, am participat la «Chefi la cuțite», am primit cuțitul de aur și eu și finii mei de la Paris și mă mândresc cu primul cuțit primit din partea președintelui Mexicului din 1975.Odată cu vizita lui Ceaușescu în Mexic, a mers și un grup folcloric de la Rapsodia Română. Și toți am primit câte un cadou de la mexicani, un cuțit aztec. Și de atunci s-a născut ideea colecționării de cuțite.”, a declarat Gheorghe Turda pentru Impact.

Viața lui cântărețului nu a fost deloc ușoară

Viața lui Gheorghe Turda nu a fost întotdeauna ușoară. Deși în prezent se bucură de aprecierea fanilor, artistul a fost nevoit să muncească din greu pentru a ajunge unde este astăzi. Invitat la o emisiune TV, artistul a oferit detalii despre copilăria sa plină de neajunsuri, dar şi despre momentele dificile peste care a fost nevoit să treacă, de-a lungul vieţii.

Când era tânăr, mergea 36 km cu bicicleta pentru a ajunge la profesoara de canto, care îl pregătea pentru admiterea la facultate. Averea familiei sale fusese luată de comunişti, astfel că Gheorghe Turda trăia în sărăcie la acel moment.Părinții săi au nevoiți să facă multe sacrificii pentru a-i oferi o educație.

