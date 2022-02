Gheorghe Turda, dezvăluiri despre investigaţiile medicale pe care le-a făcut recent. Ce i-au spus medicii

Gheorghe Turda a fost prezent în platoul emisiunii Neatza cu Răzvan și Dani. Artistul a dezvăluit printre altele faptul că recent a mers la un consult, în urma unei răceli. Artistul în vârstă de 73 de ani a povestit ce diagnostic a primit din partea medicilor.

Gheorghe Turda şi-a bucurat fanii cu una dintre melodiile sale în emisiunea Neatza cu Răzvan și Dani. Întrebat ce a făcut în ultima perioadă, artistul a mărturisit faptul că a fost răcit, iar din această cauză a făcut mai multe investigaţii.

Din fericire, rezultatele au fost foarte bune, iar cunoscutul interpret nu a avut motive de îngrijorare.

„Am răcit de Crăciun, anul trecut, nu a fost covid, și acum un an și jumătate, și la fiecare an îmi fac un test. Am mers la medic, iar doctorița mi-a zis: ce vârstă aveți pe fișă, că aveți un plămân ca la 35-40 de ani. Pai, i-am explicat de ce, pentru că eu sunt de trei ori A: Antifumat, Antialcool și Afemeiat. Atunci doamna doctor mi-a zis: la al treilea „A” sunteți pe răspunderea dumneavoastră!”, a povestit azi artistul Gheorghe Turda.

Gheorghe Turda, replici acide la adresa lui Constantin Enceanu

Rivalitatea dintre Gheorghe Turda și Constantin Enceanu a cunoscut apogeul în cadrul unei petreceri, acolo unde cei doi artiști îi încântau pe cei prezenți. La un moment dat, olteanul i-ar fi stopat reprezentația maramureșanului, iar de aici lucrurile dintre ei s-au schimbat radical.

“Eu am cântat o doină, nici n-am cântat doua versuri din strofa doinei. S-a ridicat şi a început să urle la mine. A urlat pur şi simplu. Urla bazaconiile lui, nici nu mă interesează, că nu vreau să reproduc ce a spus. M-a derutat total, m-a întrerupt din cântare şi bineînţeles că toată lumea a rămas stupefiată de gestul lui. Invidii, nu ne mai suportă pe noi, valorile din generaţia de aur. Vin haştagii ăştia din folclor ca să ne demonstreze că ei sunt buricul pământului. A fost obraznic. Nu se face aşa ceva, să întrerupi un artist de valoarea lui Gheorghe Turda. Să începi să ţipi şi să faci haz şi bazaconii”, spunea, în urmă cu mai multe luni, Gheorghe Turda.

