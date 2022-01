Gheorghe Turda, după scandalul cu Constantin Enceanu: ”L-am iertat, dar nu mai vreau să mai am de-a face cu el”

Relația de prietenie pe care Gheorghe Turda o avea cu Constantin Enceanu s-a transformat în indiferență, după ce în urmă cu câteva luni cei doi au s-au certat cumplit.

Chiar dacă au trecut câteva luni de la scandalul dintre cei doi, Gheorghe Turda nu uită ce s-a întâmplat. ”Eu nu sunt un om dur, ci doar corect, în relațiile cu colegii mei de breaslă. Pe Constantin Enceanu l-am iertat. Am și întins mâna. Dar nu mai vreau să mai am de-a face cu el, caracterul lui este cam îndoielnic, n-am cu cine să mai colaborez. Enceanu a regretat de atunci că m-am supărat, dar mai apoi s-a comportat urât, nu mi-a plăcut ce a zis despre mine pe la tv.”, a mărturisit Gheorghe Turda, pentru impact.ro.

După ce Gheorghe Turda a afirmat despre rivalul său că are o situația financiară deloc bună și că ar fi dat faliment cu localul său din Filiași, Constantin Enceanu a răbufnit și i-a dat o replică dură colegului său de breaslă.

”Gheorghe Turda vorbește ziua ce visează noaptea. Păi, cum să fie așa? Vinerea, sâmbăta și duminica am avut și bodyguarzi la poartă, ca să nu intre lumea buluc, am 150 de locuri la piscină. Am încasări mari, o medie de 150 de milioane de lei pe zi. E inconștient, cum să spună să sunt falit? Vine lumea să mănânce, asta înseamnă faliment? Am 30 de angajați.