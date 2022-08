Gheorghe Turda, implicat într-un accident rutier grav: „După ce s-a răsturnat mașina, am strigat „Ajută-mă, Doamne!”

Gheorghe Turda este unul dintre cei mai apreciaţi artişti din România. Interpretul de muzică populară a susţinut sute de concerte de-a lungul timpului, însă nu de fiecare dată a avut parte de momente frumoase. Cântăreţul povesteşte că a văzut moarte cu ochii într-un turneu din America.

În urmă cu 28 de ani, Gheorghe Turda a trecut prin clipe de groază. Artistul a fost la un pas de moarte, ba chiar, spune acesta, a scăpat ca prin urechile acului dintr-un accident rutier grav.

Totul s-a întâmplat într-un turneu în America, acolo unde plecase cu mai mulţi colegi de breaslă. În momentul accidentului, solistul se afla la volan.

„Am avut o cumpănă în viața mea, în America, din fericire pentru mine am scăpat cu viață.

Mi s-a înscenat ceva cum a fost la Teo Peter (n.r. fondatorul trupei Compact care a încetat din viață pe 4 decembrie 2004, în urma unui accident rutier tragic. Taxiul în care se afla a fost lovit de un soldat american, aflat în stare de ebrietate), am scăpat ca prin minune de la moarte.

Când m-au scos din centuri, după ce s-a răsturnat mașina, am strigat „Ajută-mă, Doamne!”.

Și am văzut-o pe mama ca într-un vis și am rugat-o să mă scoată din ghearele morții. S-a întâmplat în 1994, la campionatul de fotbal de la Chicago.”, a povestit Gheorghe Turda, pentru fanatik.ro.

Gheorghe Turda, în scandal cu fosta iubită, Nicoleta Voicu

Povestea de iubire dintre Gheorghe Turda și Nicoleta Voicu a fost extrem de mediatizată, din cauza numeroaselor scandaluri dintre cei doi. După o relaţie cu multe certuri şi împăcări, artiștii au luat decizia să se despartă definitiv. Conflictul s-a mutat, ulterior, în presă.

„Dincolo de camerele de filmat este o altă persoană. În momentul ăla este diferit. Dincolo de aspectul pe care îl vede publicul este un om insistent, un om agasant, un om care folosește șantajul emoțional. I-am căzut în plasă pentru că a folosit fotografii cu nepoții lui, iar eu am avut o relație aparte cu ei. Am încercat și o împăcare, o mediere între două suflete rătăcite. Sau poate că el și-a dorit un alt fel de relație. O relație care pe mine nu mă definește. Adică una ascunsă. Nu sunt genul de femeie din casa căreia să intri seara și să ieși dimineața. Efectiv, am sentimentul că nu pot să scap de el”, mărturisea, la un moment dat, Nicoleta Voicu.