Gheorghe Turda iubește din nou la 76 de ani! Cine este femeia care l-a cucerit iremediabil: ”Nu e artistă”

Gheorghe Turda iubește din nou! La 76 de ani, interpretul de muzică populară a anunțat că are o nouă iubită. Totuși, artistul a subliniat că nimeni nu va putea înlocui pe cea care i-a fost soție. După decesul ei, Gheorghe Turda a avut mai multe relații, dar a păstrat amintirea soției sale în suflet. În prezent, solistul este implicat într-o relație cu o doamnă care i-a fost colegă în minister și care, ca și el, deține un grad similar.

Artistul a fost căsătorit timp de 37 de ani cu Elisabeta, fostă balerină, care a avut parte de un sfârșit tragic. Soția artistului a murit acum 15 ani în urma unei boli nemiloase. Gheorghe Turda a crezut întotdeauna că afecțiunea fostei sale partenere ar fi fost legată de radiațiile de la Hiroshima, deoarece Elisabeta a început să manifeste simptomele bolii în timpul unui turneu în Japonia.

Gheorghe Turda a început o nouă relație pentru a evita singurătatea, dar afirmă că nimeni nu va putea înlocui fosta soție în inima lui.

„Nu va mai exista o altă doamnă Turda. Nu o poate înlocui nimeni din punct de vedere uman, familial, profesional. Este o femeie în prezent în viața mea. În viitorul apropiat am hotărât deja în familie să nu rămân de unul singur, nu că mi-e greu, eu gătesc, eu dau cu aspiratorul, eu calc. Tot la voi o să vin și vă spun cine va fi acea doamnă aleasă. Este o doamnă, nu e artistă, am fost colegi în minister, are grad de colonel, eu cu grad de general”, a mărturisit Gheorghe Turda, pentru WOWnews.

Gheorghe Turda, în război cu colegii de breaslă

Solistul în vârstă de 76 de ani a lansat o serie de critici la adresa colegilor de breaslă pe care îi consideră lipsiți de voce, talent sau pregătire muzicală, dar care urcă pe scenă. Gheorghe Turda dorește ca artiștii să obțină proiecte doar pe baza unui atestat.

„Cer reintroducerea atestatului de liber profesionist, va fi revoluție în lumea muzicală, ca să nu mai lucrăm cu amatori, cu nonvalori. Trebuie să fie dată o lege în acest sens, s-a perceput această idee a mea drept Legea Gheorghe Turda. Trebuie mai întâi să treacă de Parlament. Asta înseamnă că o comisie exigentă, formată din mari artiști, te examinează, dacă ai voce, dacă ai talent, dacă știi să cânți după note muzicale. Contează mult și dacă să ai studii de specialitate, o facultate sau un liceu de profil.

Eu am absolvit 7 ani de Conservator, la Cluj, și am o activitate muzicală de peste 50 de ani. De pildă, în Germania ți se cere un atestat, altfel, nu prea te angajează nimeni ca artist”, a declarat Gheorghe Turda, conform Playtech.ro.

