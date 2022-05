Gheorghe Turda, scandal cu Mioara Velicu. Cei doi artişti îşi aduc acuzaţii dure

Gheorghe Turda, scandal cu Mioara Velicu după ce artista a declarat într-o ediție a emisiunii „40 de întrebări cu Denise Rifai” faptul că a avut o relaţie tensionată cu acesta pe vremea când făcea parte din Ansamblul „Ciocârlia”. Interpretul de muzică populară s-a arătat foarte revoltat când a auzit acuzaţiile făcute de colega lui de breaslă.

Mioara Velicu a fost prezentă în emisiunea „40 de întrebări cu Denise Rifai”, acolo unde, printre multe subiecte a vorbit şi despre colegul său Gheorghe Turda.

VEZI ŞI: CUM ȘI-A DESCOPERIT GHEORGHE TURDA ÎNCLINAȚIA CĂTRE MUZICĂ? „BUNICA M-A BLESTEMAT ȘI…”

Întrebată de Denise Rifai dacă artistul a fost cel din cauza căruia s-a pensionat, aceasta a început să povestească cum au decurs, de fapt, lucrurile: „Pentru el au contat foarte mult gradele, voia să îi spunem dl. colonel. (…) Este un subiect despre care nu aș vrea să vorbesc, pentru că niciodată nu am făcut, altfel făceam telenovelă la televizor.

Nu am vrut să pomenesc de lucrul ăsta. (…) Nu am mai putut rezista să stau acolo, deși el acum a spus că eu m-am dus și m-am rugat de el să mă angajeze din nou.

Nu aș fi făcut sub nicio formă acest lucru, este o minciună de-a lui. (…) Mă adusese într-o stare ca să plec eu, fără să îmi spună: pleacă! Am ajuns într-o stare foarte gravă și noroc de bărbatul meu, care tot timpul mi-a dat o liniște sufletească. Am mers la Ansamblul „Burnasul”, la Liviu Vasilică, și mi-a fost foarte bine, de acolo am ieșit la pensie.”, a declarat Mioara Velicu.

Gheorghe Turda, replică dură pentru Mioara Velicu

Cunoscutul artist nu a rămas indiferent şi a ţinut să spună partea sa de adevăr. Gheorghe Turda a acuzat-o pe artistă de faptul că „minte cu nerușinare”, iar situaţia ar fi fost cu totul alta.

„Este o mincinoasă! Minte cu nerușinare, tovarășa Velicu. Ea a trebuit să plece din Ansamblul „Ciocârlia”, pentru că cererea ei nu a fost aprobată din minister… Eu eram o rotiță mică pe vremea aceea. A lins toate clanțele la minister.

Dar eu, dimpotrivă, nu i-am aprobat cererea de retragere și ea a recunoscut acest lucru și că a plecat în Teleorman la Liviu Vasilică, unde a stat câteva luni. A vrut să fie vedetă, fără să vină la program. Nu putea fi ca Maria Ciobanu, Irina Loghin, Angela Moldovan sau Ion Cristoreanu! Ea voia program preferențial. Acesta este termenul. Este mincinoasă. De ce? Să fim serioși. Am martori, oameni din Ansamblul „Ciocârlia”, din vremea aceea.”, a declarat Gheorghe Turda, pentru fanatik.ro.