Gheorghe Visu, celebrul actor care i-a dat viaţă lui „State de România" în telenovela românească "Inimă de ţigan", nu este deloc o vedetă cu fițe. Acesta a fost surprins mergând cu bicicleta prin București.

Gheorghe Visu este o prezență foarte discretă și, deși este unul dintre cei mai îndrăgiți actori de la noi, el nu își dorește să iasă în evidență cu viața lui privată. Gheorghe Visu, care a intrat în inimile tuturor românilor ca "State de România", arată mai bine ca niciodată şi, la 67 de ani. Acesta se menține în formă mergând cu bicicleta prin București. Deşi nu a mai apărut de ceva vreme la TV, îndrăgitul actor nu a renunţat la teatru şi îşi continuă prestaţiile pe scenă.

Gheorghe Visu s-a lăsat de fumat din cauza problemelor de sănătate

Gheorghe Visu a dezvăluit că s-a lăsat de fumat la sfatul medicilor, actorul suferind de o boală respiratorie. Acesta și-a asigurat fanii că nu este vorba despre cancer, dar că a fost nevoit să renunțe la țigări.

„Sunt bine. Nu sunt sanatos, dar nici nu am o boala grava care sa ma termine. Pot sa mai stau cu problemele astea 20 de ani. Apropo de zvonul asta, am primit un telefon de la o colega care ma intreba daca am ciroza. E o prostie. Am o boala de fumator, dar nu cancer. E o afectiune respiratorie pe care am stopat-o. De aia m-am lasat de fumat si, sincer, imi pare rau”, povestea Gheorghe Visu în urmă cu ceva timp. (Citește și Gheorghe Visu și-a panicat fanii! Actorul a anunțat că se retrage)