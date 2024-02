Gheorghiță, tată, până aici! Monica Bîrlădeanu: Facem nunta! Avem toate detaliile

Monica Bîrlădeanu pune presiune! Presiune mare pe Gheorghiță al ei, în brațele căruia s-a aruncat fără regrete! Vrea nuntă acum, pentru că timpul curge…tic-tac, tic-tac… Anii nu iartă, Bârlădeanca a bifat al 45-lea an al vieții și vrea să se se așeze la casa ei. Casă bună, am putea spune, pentru că medicul ei, pe care chiar Klaus Iohannis l-a făcut celebru în timpul pandemiei, are prestanță, atitudine, stil. Și bani. Relația lor s-a înfiripat pe final de vară, anul trecut, iar oficializarea a venit într-un jacuzzi! Iar CANCAN.RO i-a surprins pe seară, în tandrețuri. Iubire mare! Acum, povestea e chiar suculentă, e vorba de căsnicie… Planuri… Avem toate detaliile, dar și imaginile care descriu perfect relația despre care a vorbit un întreg showbiz! Totul, în exclusivitate.

Se anunță nuntă mare în România! Iar personajele care vor ”colora” evenimentul sunt arhicunoscute! Este vorba de Monica Bîrlădeanu, nimeni alta decât ”cea mai frumoasă celebritate din România”, desemnată, în 2002, de revista Beau Monde, dar și ”cea mai atrăgătoare vedetă”, titlu luat în același an, și de celebrul medic Valeriu Gheorghiță.

(CITEȘTE ȘI: MONICA BÎRLĂDEANU A RENUNȚAT LA DISCREȚIE ȘI A VORBIT DESPRE RELAȚIA CU VALERIU GHEORGHIȚĂ! CUM AU SĂRBĂTORIT CEI DOI VALENTINE’S DAY: „SĂRBĂTORESC IUBIREA”)

Dragostea plutește în aer, cei doi și-au luat porția, ba chiar mai mult, au inspirat și, de atunci, sclipesc în ochii celuilalt! Nedespărțiți sunt Monica și Valeriu, de altfel, CANCAN.RO îi surprindea pe-nserat la premiera filmului Libertate, de la Sala Palatului, când medicul s-a purtat mai mult decât galant cu a lui iubită (Vezi AICI imaginile).

Monica Bîrlădeanu și Valeriu Gheorghiță au pus-o de nuntă la restaurant

Și acum vine partea a doua. Tot pe seară se petrece acțiunea, la un restaurant din Capitală. CANCAN.RO a fost, din nou, pe fază. Nu a ratat nimic, ba chiar și detaliile de nuntă puse la cale de iubăreți.

Monica a preluat frâiele! Și l-a băgat pe Gheorghiță în ședință. De față cu două tipe, probabil, aproapiate ale cuplului. Programul artistic a al evenimentului măreț ce se întrevede a ”durut-o” pe cunoscuta actriță și peste hotare, așa că l-a tras deoparte pe Valeriu și l-a întrebat: să fie Jukebox? Direcția 5? Și au decis, pe loc! Jukebox, program întreg de nuntă, iar ca invitați speciali, cei de la Direcția 5. S-a rezolvat! Ce simplu…

După mai bine de două ore, cei doi au părăsit restaurantul. În drumul către mașină, Monica, îmbrăcată cu pantaloni de piele, cămășuță închisă la culoare, iar peste un paltonaș, s-a ținut de brațul lui Valeriu, care a optat pentru ținuta casual, Sacou, cămasă, blugi și adidași. S-a ”încins” și un dialog ”nevinovat” între ei, retezat atunci când au ajuns la bolid. Iar de acolo, medicul a țintit către casă.

Cine este Monica Bîrlădeanu

Actriță renumită, una dintre cele mai atrăgătoare prezențe de pe scenele teatrale și cinematografice.

Cunoscută și sub numele de Monica Dean, nume dobândit după ce a jucat în mai multe filme în Statele Unite al Americii, Monica Bârlădeanu a activat și ca prezentatoare TV, tot în țara tuturor posibilităților. De altfel, din anul 2008, ea a ajuns în Los Angeles, unde a urmat cursurile unei școli de televiziune și actorie. A fost startul carierei sale în industria filmului. Printre filmele celebre în care a jucat și care au făcut-o o starletă se numără Lost, Francesca, Moartea domnului Lăzărescu, Maternity Blues și Despre oameni și melci.

(NU RATA: MONICA BÎRLĂDEANU, DEZVĂLUIRI DESPRE ”FIICA SECRETĂ”. A SPUS TOTUL DESPRE RELAȚIA LOR: ”FAMILIA E CEL MAI IMPORTANT LUCRU”)

Interesant este că, în ciuda înclinației spre actorie, Monica a absolvit Facultatea de Drept din cadrul Universității Alexandru Ioan Cuza, din Iași. Perioadă în care a fost și model.

Cine este Valeriu Gheorghiță, devenit cunoscut în pandemie

Valeriu Gheorghiță a devenit celebru în timpul pandemiei de Coronavirus. Președintele Klaus Iohannis l-a numit, atunci, coordonator al Campaniei Naționale de Vaccinare Anti-COVID-19. Medic primar infecționist, Valeriu Gheorghiță are gradul de colonel, iar de curând a devenit director al spitalului SRI.

Este divorțat, dar atunci când s-a aflat că formează un cuplu cu Monica Bîrlădeanu, gurile rele au vociferat că este căsătorit. Dar reacția Monicăi a fost promptă!

„Dragilor, știu că circulă o știre cu informații eronate vizavi de relația mea personală și, ca să nu vă faceți gânduri sau să vă puneți întrebări, îmi doresc să aflați adevărul direct de la mine: partenerul meu de viață e un bărbat absolut necăsătorit, liber de orice obligație. Nu e o relație ascunsă, doar că am acest principiu de care mă țin, să nu vorbesc public despre viața mea personală. Vă îmbrățisez tare!”, a scris, la acea vreme, Monica, pe rețeaua de socializare.

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.