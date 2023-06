Monica Bîrlădeanu, dezvăluiri despre ”fiica secretă”. A spus totul despre relația lor: ”Familia e cel mai important lucru”

Monica Bîrlădeanu revine pe micile ecrane, într-un nou serial, ce promite să țină cu sufletul la gură audiența. Producție de la Pro Tv o pune pe frumoasă brunetă într-o postură nouă, aceea de mamă. „Fiica” Monicăi Bîrlădeanu este Antonia Scutaru, o tânără speranță în actorie.

Serialul „Groapa” de la Pro Tv este regizat de Milo Simulov și aduce în fața publicului nume consacrate, dar și actori tineri, ce se află la primul proiect de acest gen. Printre cei din urmă se numără și „fata” Monicăi Bîrlădeanu, Antonia Scutaru. Deși și-a descoperit talentul de la o vârstă fragedă, aceasta visa la o carieră în Poliție. Însă, pașii i s-au îndreptat către drumul bun, iar acum este cât se poate de mândră de faptul că a ajuns să joace alături de nume celebre din industrie.

„Am 22 de ani, sunt Antonia, din Botoșani, am cochetat de mică cu actoria. Eram genul ăla de copil care dădea perdelele la o parte, aia era scena, mereu cu serbări inventate, filme filmate pe telefon și așa mai departe… am avut o defazare la un moment dat, am vrut să mă fac polițistă și am dat până la urmă la actorie.

Personajul meu se numește Iolanda. Monica e mama mea și azi chiar ne-am îmbrăcat la fel, e un instinct matern. Și… Iolanda seamănă destul de mult cu mine. Sunt mai drăcoasă așa, dintr-o bucată. Iolanda știe exact ce vrea, se duce la țintă. Are niște scopuri prestabilite pentru care face cam orice și este altfel decât vară-sa, să schimbe ceva în acțiune, să nu meargă lucrurile normal. E foarte tare”, a declarat Antonia Scutaru, potrivit fanatick.ro.

(CITEȘTE ȘI: MONICA BÂRLĂDEANU, SECRETUL UNUI TEN PERFECT! TRUCURILE PE CARE LE-A ÎNVĂȚAT ÎN AMERICA. „SUNT FOARTE UTILE ȘI FOARTE ACCESIBILE”)

„Avem o relație destul de rece”

Așadar, Monica Bîrlădeanu și Antonia Scutaru fac echipă în serialul de la Pro Tv, însă cele două nu au o relație mamă-fiică prea apropiată. Legătura dintre ele este una rece, dar sângele le leagă, așa că trebuie să găsească o cale să funcționeze împreună.

„Pot să spun (n.r.: conform scenariului) că avem o relație destul de rece. Cu mama mea din film am o relație destul de rece. Cred că atâta pot să zic. În casă sunt o fată destul de cuminte, pentru că familia noastră, Vlahu, e o familie credincioasă, unde ar trebuie să ne respectăm toți între noi. Familia e cel mai important lucru, până acum”, a mai dezvăluit Antonia Scutaru.

Deși se află la prima experiență de acest fel, Antonia Scutaru are speranțe mari pentru cariera sa. Își dorește să bifeze și o producție internațională, însă nu se vizează actriță la Hollywood și dorește celebritatea pe plaiurile natale și speră că o va atinge.

„Ăsta cred că e visul oricărui actor, dar ca experiență cred că vreau să am în CV trecut că am făcut ceva și în străinătate, pentru mine, personal. Mi-aș dori cel mai mult să rămân în România și să fac lucruri în România, pentru că se fac lucruri aici și mi-ar plăcea să fiu norocoasă și să pot să am aici de lucru, să nu fiu nevoită să caut prin alte locuri. Aș face actorie și în străinătate, dar pe proiecte punctuale, nu un serial, poate un lungmetraj”, a mai spus Antonia Scutaru.

(VEZI ȘI: CUM ŞI-A CÂŞTIGAT MONICA BÂRLĂDEANU PRIMII BANI: „FAMILIA MEA AVEA O SITUAŢIE FOARTE PRECARĂ FINANCIAR”)