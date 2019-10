Ghimbir cu miere. Tratamente uimitoare pentru sănătate și slăbit

Ghimbir cu miere este folosit atât ca tratament pentru tuse și răceală, dar ajută și în dietele de slăbit. Beneficiile uimitoare ale ghimbirului cu miere pentru sănătate sunt cunoscute în lumea întreagă. Iată cum îl poți prepara.

Combinația de ghimbir cu miere poate fi folosită în foarte multe afecțiuni ale tractului respirator, pentru grețuri și probleme gastrice, dar și pentru slăbit.

Ghimbirul este o plantă cu un aport nutrițional important, conținând proteine, fibre, dar și vitamine și minerale. Ghimbirul conține potasiu, cupru, magneziu, vitaminele C, B6, B3, D, E, fosfor, fier, dar și calciu și zinc.

Ghimbir cu miere pentru tuse

Ghimbirul și mierea formează împreună un aliat puternic împotriva răcelii și este folosit frecvent în tratamentele pentru tuse.

Ingrediente:

o rădăcină de ghimbir,

miere după gust

două lămâi,

o cană cu apă

Mod de preparare:

Decojește o bucata de ghimbir și taie-o în bucățele. Rade coaja lămâilor. Toarnă o cană cu apă într-o oală mică. Adaugă un sfert de cană de bucățele de ghimbir și două lingurițe de coajă de lămâie. Adu la fierbere și lasă la foc mic timp de 5 minute. Strecoară și lasă să se răcească. let it simmer for 5 minutes. Toarnă o cană de miere într-o crăticioară și încălzește la bain-marie. Nu lăsa să fiarbă. Amestecă mierea cu fiertura de ghimbir. Adaugă sucul celor două lămâi. Lasă la foc mic și amestecă timp de câteva minute.

Siropul făcut din ghimbir cu miere se depozitează într-un borcan de sticlă și se iau două-trei linguri din el, la interval de câteva ore.

Ghimbir cu miere pentru plămâni

Acest ceai din ghimbir cu miere și turmeric este bun, în special, pentru fumătorii care vor să-și curețe placă acumulată în plămâni și să o elimine din corp.

Ingrediente:

1 bucată mică de rădăcină de ghimbir

400 grame de ceapă curată, tăiată

2 lingurițe turmeric

1 litru apa

miere după gust

Mod de preparare:

Se fierbe apa într-o crăticioară la foc mare, apoi se adaugă rădăcină de ghimbir și ceapă. Se da focul mic și se lasă la fiert.

Se mai adaugă puțin ghimbir răzuit la acest amestec și se pune și turmericul. Se lasă la fiert câteva minute. Se strecoară și se consumă fierbinte. Se bea cel puțin de două ori pe zi.

Ghimbir cu miere pentru slăbit

Printre multele miracole pe care le face în organism, ghimbirul pentru slăbit este folosit de foarte mulți oameni. Ghimbirul crește sațietatea. E concluzia la care au ajuns oamenii de știință de la Universitatea Columbia în 2012. Atunci, ei au descoperit că subiecții care consumau 2 grame de pudră de ghimbir uscat în fiecare zi împreună cu micul dejun au raportat o senzație de sațietate și la trei ore mai târziu spre deosebire de ceilalți subiecți.

De asemenea, dieta cu ghimbir, miere și lămâie este o dietă hipocalorică și de detoxifiere, ce presupune consumul unui număr redus de calorii și consumul de ceai sau limonadă obținute din doar patru ingrediente: apa, ghimbir, lămâie și miere. Ghimbirul cu miere și lămâie asociate unei diete sănătoase te vor ajuta să pierzi din kilograme mult mai rapid.

Ghimbir cu miere contraindicații

Persoanele cu boli cardiovasculare ar trebui să evite ghimbirul deoarece acesta crește riscul hemoragiilor.

De asemenea, de vreme ce ghimbirul scade nivelul zahărului din sânge există posibilitatea apariției unui șoc în rândul pacienților cu diabet. În acest caz, efectele ghimbirului combinate cu efectele medicamentelor pot scădea nivelul glicemiei sub pragul minim acceptabil. Dacă ai diabet este bine să întrebi doctorul înainte de a consuma ghimbir. În unele cazuri, ghimbirul a interacționat și cu medicația pentru pietre la rinichi.