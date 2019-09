Ghimbir. Totul despre ghimbir: beneficii, proprietăți, rețete

Cu toții am auzit despre ghimbir, dar nu toată lumea știe și ce proprietăți uimitoare are, atât în rețete delicioase, cât și folosit pentru sănătate și dietă. Iată tot ce trebuie să știi despre ghimbir și ale sale proprietăți.

Despre ghimbir se știe că este folosit în întrega lume, atât sub formă de condiment, pentru că, dozat corespunzător, are un gust minunat, dar și în diferite rețete de slăbit, ori remedii naturiste. Asta pentru că, dincolo de alte multe proprietăți, ghimbirul este considerat o plantă vindecătoare.

Ghimbir proprietăți. Ce este și ce gust are ghimbirul

Ghimbirul sau Zingiber officinale, așa cum este denumit științific, este o plantă care își are originile în pădurile tropicale din Asia de Sud și este folosită de secole atât în alimentație, pentru a condimenta mâncarea, cât și ca suport în medicina naturistă. Ghimbirul este folosit atât în bucătăria internațională, cât și în cure pentru menținerea sănătății.

Doza recomandată de ghimbir variază în funcție de efectul benefic urmărit, iar în cazul pudrei, extractului, tincturii, capsulelor sau a uleiului de ghimbir se pot consuma 2 g/zi sau 4 căni de ceai/zi.

Este bine de știut că atunci când rădăcina de ghimbir este fiartă, gustul iute este mai intens, iar aroma specifică a ghimbirului scade, pentru că prin procesul de fierbere se elimină o parte din uleiurile volatile.

Ghimbir proprietăți și beneficii

Ghimbirul este un ingredient apreciat în special în bucătăria orientală, iar principiile sale active îi conferă proprietăți benefice în diferite afecțiuni, precum indigestia, greață sau răceală. Ghimbirul conține și o substanță denumită zingibain, despre care se crede că ar distruge paraziții și ouăle acestora.

Ghimbir proprietăți. O rădăcină de ghimbir conține aproximativ 12% vitamina B6 și tot atât magneziu, 9% potasiu, 6% vitamina C, 5% fosfor și 4% zinc. 100 de gr de ghimbir conțin aproximativ 80 de kilocalorii și 1,7 grame de zaharuri.

Ghimbir proprietăți. Datorită conținutului mare de antioxidanți din ghimbir, acesta se folosește în medicina naturista, mai ales sub formă de ceaiuri. Acesta se poate face doar din ghimbir sau în combinație cu alte plante, precum măceșele, coriandrul, merele, florile de hibiscus sau cojile de lămâi verzi;

Ghimbir proprietăți. Pudra de ghimbir, care are un efect antiinflamator, se amestecă cu câteva picături de ulei de ricin, iar soluția obținută este folosită în masarea zonelor dureroase. Datorită efectului stimulator, ghimbirul este recomandat și pe post de afrodiziac.

Ghimbir pentru slăbit. Dieta cu ghimbir

Ghimbirul este un produs benefic pentru sistemul digestiv, purifică organismul, tractul gastro-intestinal, intestinul subţire şi gros, ficatul și elimină viermii intestinali. Mai mult decât atât, ghimbirul reduce grăsimea nesănătoasă din corp, ajută în eliminarea excesului de grăsime din anumite zone ale corpului, în special cea de pe abdomen şi coapse.

Ghimbirul are un efect termogenic asupra corpului, ceea ce înseamnă că activează metabolismul. Astfel, are loc o intensificare a procesului de ardere a caloriilor. Dacă este consumat în combinaţie cu lămâie, efectele benefice se dublează. Folosite împreună, aceste două ingrediente ajută rapid la eliminara depozitelor de grăsime din corp şi, implicit, la combaterea kilogramelor în plus.

Ghimbir pentru slăbit- Ceaiul de ghimbir

Pune pe foc o cană de apă, iar când începe să dea în fiert, adaugă o felie subţire de ghimbir, care poate fi dată prin răzătoare. Închide focul şi lasă amestecul la infuzat 5-10 minute. Apoi, adaugă sucul de la o lămâie. Ceaiul se bea dimineaţa, pe stomacul gol.

Încearcă aceste reţete de slăbit cu ghimbir şi lămâie şi vei vedea efectele dorite în scurt timp. În timpul unei diete cu ghimbir e important să nu consumi mai mult de 1.800 de calorii în fiecare zi. De asemenea, trebuie să renunți la alimente care conțin multe calorii, mai ales la prăjeli și produse procesate. Nu uita să faci mișcare, cel puțin 30 de minute pe zi. În plus, evită consumul de sare în exces.

Rețete cu ghimbir

În fostele colonii britanice-Canada, Australia, Jamaica sau Kenya-se consumă așa-numită bere din ghimbir (ginger beer). Această este o băutură non-alcoolică. În Thailanda, de exemplu, ghimbirul se rade, apoi se amestecă împreună cu alte condimente pentru prepararea pastei de curry.

Ghimbirul că mirodenie . Rădăcina de ghimbir rasă sau feliată poate fi adăugată într-o varietate de rețete, de la supe, la salate, sucuri sau prăjituri. Se folosește mai ales în prepararea turtei dulci și a prăjiturilor cu mere sau dovleac. Ghimbirul da preparatelor o aromă revigorantă ți est foarte bun și în fripturi, mai ales în cele cu gust greu, precum miel sau oaie, pentru că le va schimba aroma într-una deosebită.

Ghimbir la deserturi. Biscuiţii de casă cu cereale şi scorţişoară prind un gust şi mai bun dacă adaugi în aceştia ghimbir ras. Chiar şi banala salată de fructe devină mai delicioasă dacă o asezonezi cu un pic de ghimbir. Gustul picant şi aroma inedită potenţează gustul fructelo

Siropul de ghimbir . Se prepară din cinci-șase rădăcini de ghimbir ras și miere. Proporția este de două linguri de miere la una de ghimbir. Amestecul se lasă la macerat timp de 14 zile înainte de a fi consumat. După macerare, siropul se filtrează. Pentru consum se adaugă două-trei linguri de sirop la o cană cu apă plată sau minerală.

Ceai de ghimbir – Este foarte important să se consume rădăcina de ghimbir, nu pliculeţele cu prafuri destul de incerte ca origine. Găseşti în supermarket astfel de bucheţele de ghimbir, care nu sunt scumpe şi nici nu se oxidează foarte repede. Se ia o bucată de rădăcină (aproximativ 5 cm), se spală bine sub jet de apă rece, se dă prin răzătoare. Se pune la fiert un litru de apă şi când fierbe apa se adaugă ghimbirul răzuit. Se lasă să fiarbă timp de un minut, apoi se stinge focul şi se lasă acoperit 30 de minute, după care se strecoară şi se consumă în funcţie de necesităţi.

Ghimbir cu miere. Este ideal pentru a combate răcelile și afecțiunile respiratorii.

Ghimbir murat

Ghimbir murat se folosește în foarte multe rețete, mai ales în bucătăria japoneză.

Ghimbir murat ingrediente: 500 grame ghimbir proaspăt 1 lingură sare grunjoasă 600 ml oţet de orez (sau de mere) 200 grame zahăr

500 grame ghimbir proaspăt 1 lingură sare grunjoasă 600 ml oţet de orez (sau de mere) 200 grame zahăr Ghimbir murat mod de preparare: Curăţaţi ghimbirul de coajă şi tăiaţi felii mari dar subţiri (dacă nu aveţi un robot felator, puteţi încerca cu cuţitul de filetat). Săraţi fiecare felie în parte şi lăsaţi-le la macerat minim o oră. Ştergeţi feliile de ghimbir cu prosoape de bucătărie şi aşezaţi-le în borcane sterilizate. Fierbeţi împreună oţetul şi zahărul şi turnaţi fierbinte peste ghimbir. Sterilizaţi şi daţi la rece. Atenţie, ghimbirul proaspăt se face roz la murat şi este mai gustos. Dacă ghimbirul murat nus e face roz, înseamnă doar că rădăcinile erau mature, dar gustul va fi la fel de bun. În secţiunea de sfaturi practice găsiti indicaţii pentru cum să nu spargeţi borcanele când turnaţi lichidul fierbinte şi cum să se păstreze mai mult timp.

Ghimbir crud otrăvitor?

Fiind un aliment natural, consumul de ghimbir nu este periculos dacă este consumat în dozele recomandate. Pentru a evita orice neplăceri, mai ales în cazul în care suferi de o afecțiune cronică sau dacă ești însărcinată este indicat să ceri sfatul medicului tău înainte de a consumă ghimbir. Deși se spune că ghimbirul este bun pentru ameliorarea grețurilor în sarcină, medicii nu sunt pe deplin de acord cu acest lucru. Ghimbirul conţine stimulente naturale foarte puternice, care ar putea duce la contracţii premature. Prin urmare, ar trebui să evitaţi ghimbirul în timpul sarcinii.

Dacă luaţi orice medicament pentru vreo boală, consultaţi întotdeauna medicul dacă vreţi să consumaţi ghimbir. În cazul în care suferiţi de hemofilie şi sunteţi sub tratament, trebuie să ştiţi că ghimbirul anulează efectul medicamentului. E riscant să combini ghimbir şi anticoagulante, beta-blocante şi medicamente pe bază de insulina.

Mare atenţie în cazul diabeticilor deoarece ghimbirul consumat în exces poare reduce drastic nivelul de zahâr din sânge cauzând hipoglicemie.

Ghimbirul consumat în starea sa naturală este considerat sănătos şi fără a prezenta pericole în marea majoritate a cazurilor. În unele cazuri există posibilitatea de a accentua simptomele de reflux gastroesofagian.