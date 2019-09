Giani din Las Fierbinți și-a cumpărat mașina second-hand. Ce bolid și-a adus din Germania vedeta Pro TV

Chiar dacă nu și-a permis mașini la fel de scumpe precum ale colegilor de serial, Bobiță și Dore, iată că și Giani din las Fierbinți și-a cheltuit o parte din agoniseală pe o mașină adusă din germania, însă la mâna a doua.

Actorul Constantin Diță, alias Giani din Las Fierbinți, a făcut bani frumoși cu rolul său din serialul de pe Pro TV, însă asta nu înseamnă că îi și cheltuie la fel de ușor. Acesta s-a gândit să facă o investiție într-o mașină, însă nu una nouă, ci second hand.

Așa că a contactat un distribuitor din Iași, care aduce mașini din Germania, și așa s-a trezit Giani, frumos, într-o dimineață, cu un Audi de toată frumusețea!

”În acest weekend am livrat o mașină specială unui om special. E vorba despre actorul CONSTANTIN DIȚĂ a.k.a GIANI din celebrul serial LAS FIERBINȚI.

Mașina a fost livrată cu revizia completă făcută în service-ul nostru”, a scris pe Facebook patronul firmei distribuitoare.

Actorul a mărturisit într-un interviu mai vechi că este un șofer destul de ghinionist, și până acum a avut destuld e multe accidente de mașină.

”Am avut 5 accidente de masină, oameni care au intrat în mine… Am zis că a fost un an mai ciudat. E urât tare. Au fost cinci accidente și multe alte lucruri. Descopăr că mama face cancer, la jumătate anului bunica mea a murit. La final de an fac o chestie complicata… pe piele, un fel de sindrom burn out. Sunt pe revenire acum, lucrurile merg spre bine”, a declarat acesta.