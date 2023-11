Gică Hagi, gest emoționant pentru fiica sa. „Regele” a arătat cât de mândru l-a făcut Kira Hagi

Kira Hagi a avut parte de un moment cu totul special pe scena Teatrului Național București. Gică Hagi și soția sa, Marilena, nu puteau lipsi de la reprezentație. Nu doar că au fost prezenți, dar au admirat felul în care fiica lor de 27 de ani joacă. Bonus: managerul tehnic al Farului a făcut un gest complet neașteptat, care a emoționat-o nu doar pe actriță, ci și pe colegii săi.

Fostul mijlocaș ofensiv este, cu siguranță, un tată mândru. Se poate lăuda nu doar cu fiul său, Ianis, care joacă la Națională, ci și cu Kira, care are o carieră prolifică în actorie. Chiar dacă nu a dorit să meargă pe drumul părintelui și să aibă o carieră în sport, a reușit să „fure” zâmbete în noul ei spectacol, „Sistemul Perfect”.

Ce a făcut Gică Hagi pentru Kira

A venit la premiera piesei, a fost bucuros să o vadă jucând cu Monica Davidescu, Aurelian Temișan, Silviu Biriș, Ovidiu Cruncea, Cosmin Vijeu și alți actori de renume. În aplauze, la final de act, a urcat chiar el pe scenă, pentru a-i putea oferi un superb buchet de flori. Momentul a fost imortalizat în această imagine:

„Pe scena “Sistemul Perfect”, inima mi-a bătut în ritm cu aplauzele și râsetele din sală! Alături de nume consacrate ale teatrului, am trăit o seară de neuitat. Mulțumiri adânci colegilor, familiei și prietenilor care au fost lumina mea în sală. Mă înclin în fața tuturor!”, a scris Kira Hagi pe Instagram, după spectacol.

Kira Hagi, aproape un deceniu în lumina reflectoarelor

În anul 2014, Kira Hagi a apărut în filmul „București, te iubesc”, unde a jucat rolul Marei. Printre cele mai notabile puncte ale carierei sale a fost momentul în care a primit un rol în filmul „Între chin și amin”, iar din 2021, și-a făcut debutul și în televiziune, unde a ajuns să fie prezentatoare pentru „Smart is the new cool”. În plus, acum un an anunța încă o colaborare care va rămâne, cu siguranță, emblematică pentru cariera sa:

„Tocmai s-au încheiat filmările la Film Enescu- Geniul și Prințesa, un film despre viața și iubirile compozitorului. După Martha Bibescu, am descoperit și investigat cu această ocazie o (altă) femeie emblematică a perioadei interbelice. Ce vreau să vă spun este că am fost extrem de onorată să o portretizez pe prinţesa Alice Cantacuzino, scriitoare, dramaturg şi sportivă de performanță, dar şi corespondent de război, în al Doilea Război Mondial.

Urmăriți pagina oficială a filmului pentru mai multe detalii. Eu una abia aștept premiera! 😆👑💕”, a dezvăluit fiica lui Gică Hagi pe pagina sa oficială de Facebook.

