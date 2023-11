Gică Hagi a pus mâna pe telefon și l-a chemat pe Mircea Lucescu să vină la Farul. „Unul trebuie să ia deciziile”

Mircea Lucescu a vorbit cu Gică Hagi, la scurt timp după ce a plecat de la Dinamo Kiev. Antrenorul de 78 de ani are de gând să meargă în vizită la Academia „Regelui”. Nu i-a trecut prin cap să lucreze împreună, căci ambii și-ar dori să ia decizii împreună. Ce spune „Il Luce” despre colaborarea cu legenda de la Galatasaray?

Mircea Lucescu și Gică Hagi sunt prieteni de-o viață, iar după ce antrenorul de 78 de ani și-a anunțat plecarea de la Dinamo Kiev, „Regele” l-a sunat. Hagi a pus mâna pe telefon și n-a mai avut răbdare, l-a contactat imediat pe Lucescu. Cei doi au vorbit despre plecarea tehnicianului, iar tatăl lui Răzvan Lucescu a vorbit despre o posibilă colaborare cu patronul de la Farul. Mircea Lucescu a negat faptul că ar face o mutare la echipa din Constanța, pentru că atât lui, cât și lui Hagi le place să dea indicații echipei. Mai mult decât atât, „Il Luce” a făcut o comparație interesantă legată de el și de „Rege”.

„M-a sunat Hagi. Ne-am adus aminte de nişte lucruri petrecute în cariera noastră. Dinu m-a impresionat, ce a spus în legătură cu mine şi cariera mea. Asta e nostalgia noastră. Şi Puiu Iordănescu, Andone, Lupescu…N-am discutat cu Hagi de retragere, am vorbit de ce face el în momentul de faţă. Îl încurajez, şi lui îi e greu şi i-am spus să nu cedeze…e greu, nu e simplu, nu are susţinere.

Vreau să mă duc să văd ce a făcut acolo, nu am avut timp niciodată să merg la el. Acum o să vin acasă, la familie, la prieteni. (N.r. Vreţi să lucraţi cu Gică Hagi la Farul) Două săbii nu încap în aceeaşi teacă. Unul trebuie să ia deciziile. Gică Hagi îşi face meseria foarte bine. E mulţumit de ce face”, a dezvăluit Mircea Lucescu, pentru Fanatik.

Mircea Lucescu a plecat de la Dinamo Kiev

Mircea Lucescu i-a luat prin surprindere, după ce și-a anunțat plecarea de la echipă după înfrângerea cu 0-1 în fața lui Șahtior Donețk. ”Totul se termină. Am dat 15 ani fotbalului ucrainean și meciul cu Șahtior a fost ultimul în fruntea Dinamo. Astăzi nu aș vrea să vorbesc despre joc. Vreau să spun că am dat 15 ani fotbalului din Ucraina. Așa am decis să-mi pun capăt carierei. A fost ultimul joc. Mi-am luat rămas bun de la jucătorii mei, de la Șahtior. Va mulțumesc tuturor. Mi-ar fi plăcut să o închei altfel, dar totul se termină – o carieră fotbalistică, dragoste și viață. Totul are un început și un sfârșit”, a spus Mircea Lucescu.