Gică Hagi: „Vom avea un meci greu cu CFR Cluj!”

Gică Hagi, managerul general al formației Viitorul Constanța s-a arătat încrezător în șansele pe care elevii săi le au de a scoate punct sau puncte de pe terenul campioanei.

Hagi este convins că puștii săi se vor ridica la nivelul de joc al celor de la CFR Cluj înduelul din Gruia care va avea loc astăzi de la ora 18:30 și crede că elevii săi ar putea beneficia de atmosfera apăsătpare care este în prezent la CFR Cluj după eliminarea rușinoasă suferită în fața modestei Dudelange din Europa League.

„Va fi o deplasare grea, din toate punctele de vedere. Este echipa campioană a României, o formaţie puternică, cu un lot valoros. Suntem conştienţi că va fi un meci foarte greu, dar mergem încrezători, să ne jucăm şansa şi să ne întoarcem cu punct sau puncte. În România, toată lumea are dreptul la opinie, numai Hagi nu are voie! Nu o să mai vorbesc despre ceea ce înseamnă fotbalul românesc, despre deciziile luate de cei care conduc fotbalul românesc. Când spune Hagi ceva – bombă! Toată lumea se grăbeşte să interpreteze în fel şi chip, doar să facă rău. Am un club, o academie care a produs mulţi jucători şi cu siguranţă nimeni nu-mi va lua plăcerea de a sluji fotbalul, fiindcă este pasiunea vieţii mele”, a declarat Gheorghe Hagi, managerul general al formației Viitorul Constanța.

Partida din Gruia dintre CFR Cluj și Viitorul Constanța va avea loc de la ora 18:30, duelul fiind transmis în direct de Digi Sport, Telekom Sport și Look.

Programul etapei a VII-a a Ligii I

Sepsi OSK Sf Gheorghe – Dunărea Călăraşi 1-0

FC Hermannstadt – Gaz Metan Mediaş 0-1

Astra Giurgiu – FC Voluntari 0-0

U Craiova – Dinamo Bucureşti 3-0

Duminică, 2 septembrie

Ora 18.30 CFR Cluj – FC Viitorul

Ora 21.30 FCSB – FC Botoşani

Luni, 3 septembrie

Ora 21.00 Politehnica Iaşi – Concordia Chiajna