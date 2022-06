Gică Popescu, atac devastator la „tricolorii” lui Edi: „Au părut o echipă formată din jucători pe finalul carierei!”

Gică Popescu, fostul căpitan al României, a taxat dur înfrângrea reprezentativei conduse de Edward Iordănescu în Giulești cu Muntenegru, scor 3-0, afirmând că „tricolorii” au arătat ca niște fotbaliști aflați la final de carieră.

„Este o seară exact ca vremea de afară, tristă, una dintre cele mai triste. Am fost învinși acasă de o echipă de categoria a treia. Dacă în tur am fi putut spune că nu meritau victoria, azi am pierdut fără drept de apel. Mai trist e că nu am arătat nimic, nu am avut șut pe poartă. Ne-am creat puține ocazii. Ne-au fost superiori și din punct de vedere al agresivității. E o seară pe care o vom uita cu greu! Nouă ne lipsește atitudinea! Am remarcat o fază în care fundașul lor central se lupta cu 3 de-ai noștri. La 0-2, remarcam că România era o echipă blazată. Jucătorii așteptau finalul meciului, parcă voiau deja să meargă în vacanță. E greu să faci rezultate cu o asemenea atitudine. Părea o echipă formată din jucători pe finalul carierei, care așteptau finalul meciului, apoi să se retragă din fotbal. Mi se pare chiar ridicol să comentăm aceste prestații. Eu trag o concluzie după aceste zile: echipa noastră atât poate. Nu putem învinge nici echipe de a treia categorie. Am văzut declarațiile lui Edi, că avem valoare, avem potențial. Unde sunt?!”, a reacționat Gică Popescu după eșecul naționalei.

În celălalt meci al rundei a 4-a Grupa 3 Liga B din Nations League, Bosnia- Herțegovina a învins cu 3-2 pe teren propriu Finlanda. În urma rezultatelor consemnate până în prezent în această grupă, Bosnia- Herțegovina se află pe primul loc cu 8 puncte, urmată de Muntenegru cu 7 puncte, Finlanda cu 4 puncte și România cu 3 puncte.