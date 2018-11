Gigi atac la „Puriu”: „Ciocu mic! Te-a bătut o echiăă de divizia C!”

Gigi Becali a declanșat războiul psihologic înaintea marelui derby al Ligii I dintre Dinamo și FCSB care va avea loc duminică de la ora 21:00 pe „Național Arena”.

Deranjat de faptul că Rednic a spus că FCSB nu are antrenor pentru că Nicolae Dică nu are licența Pro, Gigi Becali i-a transmis tehnicianului să tacă din gură pentru că a fost umilit de cei de la Miercurea Ciuc care au scos Dinamo din Cupă.

„O să vedem duminică. Rednic nu e un om rău, lucrurile astea nu le face din duşmănie şi răutate, îi place să glumească. Face declaraţii şi cu tentă de antrenor, pshihologică, zic eu, înainte de derby. Singurele care nu au fost la locul lor, aia cu Dică, când a zis că nu a avut antrenor şi aia cu Luţu 1 şi Luţu 2. Dar îi vor da şi Luţu 1, şi Luţu 2 şi FCSB ăsta, care nu avea antrenor şi nu are antrenor şi Dică care nu are licenţa, îi vor da lui peste cap şi îi vor rupe lui capul. E posibil să fie Dinamo mai puternică de la venirea lui Rednic, dar nu am văzut-o. Ce-am văzut? Am văzut că i-a eliminat Divizia C, însemană că e mai slabă, nu? Aşa credeam, că e mai puternică cu Mircea Rednic pe bancă, dar am văzut că a slăbit cu Mircea Rednic, dacă i-a scos Divizia C. Vorbesc faptele. Te-a scos Divizia C? Ciocu mic! Nu m-aş tachina cu un om fără bun simţ, cu care să mă jignesc Dar el e un om cu bun simţ, un om care-mi place. Atunci pot să fac o glumă cu el, să mă tachinez cu el”, a declarat Gigi Becali, la ProX.

Derby de România, Dinamo- FCSB va avea loc duminică de la ora 21:00 pe „Național Arena” și va fi transmis în direct de Digi Sport, Telekom Sport și Look.

Înaintea duelului, FCSB se află pe locul 2 cu 27 de puncte în timp ce „câinii” sunt pe locul 9 cu 16 puncte.