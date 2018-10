Gigi Becali a mărturisit motivul pentru care a absentat de la nunta lui Cristi Borcea cu Valentina Pelinel: “Păi ce, sunt nebun!? “

Cristi Borcea s-a cununat religios cu Valentina Pelinel weekend-ul trecut, la Budapesta. Cei doi au organizat o petrecere, de unde luxul și opulența nu au lipsit. Absent de la marele eveniment a fost Gigi Becali, nașul lui Borcea cu fosta soție, Alina Vidican.

Patronul FCSB a mărturisit motivul pentru care a absentat de nunta lui Cristi Borcea cu Valentina Pelinel, argumentând că nu a vrut să o trădeze pe fina lui, Alina Vidican.

„Eu am fost naş la o nuntă, cum să mă duc la o altă nuntă? Păi ce, sunt nebun!? Din moment ce eu te cunun pe tine cu una, cum să mai merg la altă nuntă, păi ce, am înnebunit! A făcut o nuntă şi gata. Eu l-am cununat, sfânta taină a cununiei în biserică. Cum să mă duc… nu aş fi trădător faţă de cealaltă fină? Cum adică mă duc la altă nuntă. Eu îl iubesc pe el. I-am urat, când am vorbit cu el, „să ai petrecere frumoasă!„” a declarat Gigi Becali după nunta lui Borcea cu Valentina Pelinel.

Nașii sunt Marius și Irina Vizer

Pe 12 septembrie 2018, Crisi Borcea s-a însurat pentru a treia oară, de această dată cu Valentina Pelinel, cea care i-a fost alături fostului acționar dinamovist pe toată perioadă cât a stat în închisoare. Cei doi s-au cununat civil, ceremonia de la Primări Voluntari, fiind una discretă, au participat doar persoane apropiate și doi dintre cei mai buni prieteni ai omului de afaceri, care au și semnat în cartea de cununii.

Dacă martorii la cununia civilă au fost Gigi Nețoiu și partenera sa de viață, nași sunt Marius Vizer și soția lui, Irina. Fostul acționar de la Dinamo a făcut declarații, în exclusivitate, pentru CANCAN,RO, SITE-UL NUMĂRUL 1 DIN ROMÂNIA și ne-a mărturisit motivul pentru care i-a ales de cununie pe soții Vizer. (VEZI ȘI: DE CE A REFUZAT GIGI BECALI SĂ-L NĂȘEASCĂ PE CRISTI BORCEA. ”NOI NU NE JUCĂM CU DIN ASTEA”)

“Marius Vizer si sotia sa, Irina Vizer vor fi nasii nostri de cununie. Sunt onorat ca cel mai bun prieten al meu imi este nas si ii multumesc ca a fost alaturi de noi de la inceputul acestei relatii. Singurii care am dorit sa ne fie parinti spirituali in aceata zi importanta pentru noi , ziua cununiei religioase au fost de la inceput Marius si Irina”, ne-a declarat Cristi Borcea.