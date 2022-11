Gigi Becali a plecat la Muntele Athos! Cine l-a însoțit pe milionar|GALERIE FOTO

Gigi Becali a profitat de faptul că SuperLiga este întreruptă și a plecat la Muntele Athos, alături de mai mulți apropiați. Latinfundiarul din Pipera va reveni în România la finalul săptămânii.

Gigi Becali a simțit nevoia de liniște și miercuri după amiază a plecat în pelerinaj la Muntele Athos. Nu singur, ci alături de Alexandru Tudor, angajatul său de la FCSB, și de mai mulți apropiați.

(NU RATA: GIGI BECALI, DONAŢIE URIAŞĂ LA MUNTELE ATHOS! SUMA I-A ULUIT PE CĂLUGĂRI)

Latifundiarul din Pipera va reveni în România pe 19 noiembrie, după ce își va pune în ordine gândurile.

Nu este pentru prima dată când Gigi Becali ajunge la Muntele Athos, loc sfânt unde, de-a lungul ultimilor ani, a făcut mai multe donații pentru lăcașe de cult. În Grecia ar fi dat peste cinci milioane de euro.

Marele regret al lui Gigi Becali

Părintele Pimen Vlad, starețul Chiliei „Intrarea Maicii Domnului în Biserică”, din Muntele Athos, a dezvăluit că l-a întrebat pe afacerist de ce face publice gesturile caritabile.

„L-am întrebat pe domnul Becali. A dormit aici, după închisoare. Era total schimbat. Și l-am întrebat: ’cum privești lucrul ăsta, pentru că-l faci public?’. Am vrut să-l întreb pentru că am văzut un om total schimbat față de înainte. Și mi-a spus așa: ’Eu îl fac public, dar am alt scop. Sunt mulți oameni ca mine pe acest pământ, care produc foarte mulți bani și care au păcate. Dacă fac publice actele mele, poate îmi urmează și alții exemplu„, a povestit starețul.

Potrivit Părintelui Pimen Vlad, Gigi Becali regretă enorm faptul că nu-i poate ajuta pe toți care îi solicită sprijinul.

„Mi-a mai spus așa: ‘Sunt convins că nu-i pot ajuta pe toți, uneori se mai întâmplă să-i mai fugăresc, dar mi-e milă de ei. Și atunci mă duc după colț și plâng. Doamne, nu-i pot ajuta pe toți’. Asta mi-a spus Gigi Becali. A început căința, spovedania și apoi milostenia. A întors înapoi, îi pare rău pentru păcate„, a mai povestit Părintele Pimen Vlad.

SURSA: FANATIK.RO