Gigi Becali a recunoscut că a împrumutat bani de la Nuțu Cămătaru. “Când mai eram pe la cazinou, îi ceream 100-200.000 de euro!”

Gigi Becali a recunosut legăturile cu Nuțu Cămătaru, unul dintre cei mai temuți interlopi din România. Latifundiarul din Pipera a dezvăluit că împrumuta bani de la acesta, atunci când se afla la cazinou, dar că a doua zi restituia toată suma.

În trecut, Gigi Becali era un obișnuit al cazinourilor din Capitală, unde juca sume imense. Când rămânea fără “cașcaval”, omul de afaceri nu ezita să apeleze la Nuțu Cămătaru. Împrumuta cel mult 200.000 de euro, dar a doua zi returna datoria.

“Ce relație am avut eu cu Nuțu Cămătaru este că atunci când mai eram pe la cazinou îi ceream 100-200.000 de euro, iar a doua zi îi dădeam banii. Atât! Eu nu eram fraier”, a spus Gigi Becali la Pro X.

Nuțu Cămătaru, supărat pe Gigi Becali. “I-a dat bani împrumut, iar el…”

Recent, la ProSport LIVE, Dumitru Dragomir, fostul președinte al LPF, a vorbit despre relația dintre Gigi Becali și Nuțu Cămătaru, ocazie cu care a dezvăluit că interlopul s-a supărat pe patronul FCSB-ului.

“Eu am o impresie foarte bună cu Nuțu Cămătaru. Îl cunosc! E adevărat ce spune Nuțu. Câți bani i-a dat Nuțu Cămătaru împrumut lui Gigi Becali… Să am eu atâția bani în buzunar acum. I-a returnat Gigi Becali acei bani. Ești interlop dacă te descurci bine? Eu l-am cunoscut și am o impresie foarte bună despre Nuțu Cămătaru. Nu am luat niciodată bani împrumut de la el și e om serios. El s-a supărat că Gigi a spus că nu îl cunoaște, s-a supărat… Gigi nu a vrut ca numele lui să fie asociat cu cel al lui Nuțu Cămătaru. Gigi face multe lucruri bune, dar câteodată…”, a dezvăluit Dumitru Dragomir.