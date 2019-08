Nuțu Cămătaru, patron în Liga 1. Cum a ajuns să dețină trei jucători de la FCSB. Gigi Becali, direct implicat. “Lua bani de la Nuțu. Eram vânduți!”

Ion Balint, cunoscut drept Nuţu Cămătaru, a fost implicat în trecut în fotbalul românesc, alături de Gigi Becali. Dezvăluirea a fost făcut de Florentin Dumitru, în direct la ProSport Live.

Fostul fundaş a recunoscut că el, Marian Aliuţă şi Mirel Rădoi, au fost deţinuţi de Nuțu. Gigi Becali lua bani de la el, iar cei trei fotbalişti ajungeau să fie cedaţi lui Nuţu Cămătaru. “Micul Beckham” se bucură că nu s-a întâlnit niciodată faţă în faţă cu Ion Balint.

“La un moment dat, eu, Aliuţă şi Mirel Rădoi eram cumva daţi. În alb. Eram vânduţi. La momentul ăla, când venea cu bani nea Gigi (n.r Gigi Becali), lua de la Nuţu. Eram daţi acolo. Da, aveam foile în alb acolo. Aşa ne-a transmis. Eu eram cu porumbeii şi trimitea vorbă să merg să-i văd porumbeii. Eu n-am porumbei de frumuseţe, am numai de concurs. Acum e mai greu cu porumbeii decât cu fotbalul. Cumva putea să ne vândă. Aşa era la momentul ăla. Nu l-am cunoscut faţă în faţă pe Nuţu Cămătaru. Nici nu-mi doresc (râde). Eu mă feresc de lucrurile astea“, a spus Florentin Dumitru, la ProSport Live.

Becali, unul dintre clienţii lui Nuţu Cămătaru

În 2013, fostul patron al Sportului Studenţesc, Vasile Şiman, vorbea despre relaţia dintre Gigi Becali şi Nuţu Cămătaru. “Vreţi să fac cu făcea Gigi Becali când era la început? Îl aşteptau jucătorii, noaptea, la stadion. Era Rădoi la echipă, cam prin 2000-2002. Becali se ducea la Nuţu Cămătaru, lua bani şi pe urmă îi aducea la jucători“, a dezvăluit Şiman, pentru Antena 1.

De partea cealaltă, Sile, fratele lui Nuțu Cămătaru, declara în 2008 că Gigi Becali nu-i este deloc prieten, ci doar o cunoștință.

“Eu îl ştiu pe Gigi Becali de când nu avea atât de mulţi bani. Era în anturajul lui Hagi. Ne-am întâlnit prin cazinouri, prin… El nu prea juca. E un loc unde oamenii vin să vadă care mai e atmosfera. Noi am avut bani de când alţii nici nu visau să aibă bani. Fratele meu (n.r Nuţu) are foarte multe animale. Nu animale care mănâncă oameni. Are cai, lei, papagali, maimuţe, şerpi…”, spunea Sile Cămătaru, în 2008.

Gigi Becali a vorbit în 2005 despre relaţia sa cu fraţii Cămătaru. În primă fază, omul de afaceri a spus că nu are nicio legătură cu cei doi: “Nu-i cunosc pe fraţii Cămătaru”. La câteva luni de la declaraţia respectivă, Becali s-a sucit: “Da, îl cunosc pe Nuţu Cămătaru, dar mai bine îl ştiu pe fratele său, Sile. Nu am luat bani de la ei, am făcut nişte acte de vânzare-cumpărare“, spunea Becali.

Mai apoi, patronul FCSB-ului a recunoscut că lua bani cu împrumut de la Nuţu Cămătaru: “Da, am împrumutat 30.000 sau 50.000 de dolari. Maxim 100.000 de dolari. Îi dădeam înapoi peste două-trei zile”.

Gigi Becali, martor la o tentativă de asasinat asupra lui Nuţu Cămătaru

Pe 7 ianuarie 2002, Nuţu Cămătaru a fost la un pas de deveni victima lui Nicu Gheară. Era chiar ziua de naştere a lui Nuţu Cămătaru, iar acesta organizase o partidă de poker, în Ferentari. Gigi Becali venise să împrumute nişte bani de la Nuţu Cămătaru, însă a devenit martor la o tentativă de asasinat. Conform informaţiilor de la vremea respectivă, totul ar fi fost pus la cale de Nicu Gheară.

Nuţu Cămătaru a explicat în detaliu ce s-a întâmplat în seara respectivă: “Mă aflam în casă cu Gigi Becali şi cu alţi prieteni. Jucam poker. Am văzut la un moment dat pe ecranele legate la camerele de supraveghere doi indivizi care se învârteau în curte, în jurul maşinii. Am ieşit repede afară, împreună cu prietenii mei. Erau doi moldoveni care se pregăteau să pună grenade sub maşina mea. Probabil s-au gândit că nu sunt atent, pentru că era ziua mea. Doar că eu nu băusem nimic. Le-am dat câte 5.000 de dolari ca să-mi spună cine i-a trimis. Într-un târziu mi-au spus că i-a trimis Scali“, declara Nuţu Cămătaru, în 2004, în instanţă.

Marin Alexandru, cunoscut drept “Scali”, a lucrat până în 2002 pentru Nuţu Cămătaru, dar apoi a fost angajat de Nicu Gheară. După cele întâmplate, Nuţu Cămătaru ar fi violat-o pe soţia lui “Scali”, chiar de faţă cu acesta. La câteva zile după incident, soţia lui “Scali” s-a aruncat de la balcon şi a murit, iar presa de la vremea respectivă vorbea despre faptul că femeia ar fi fost aruncată de la etaj. Poliţia deschis o investigaţie, dar cazul a fost închis din lipsă de probe.

Gigi Becali a fost contactat ulterior de un reporter al Gazetei Sporturilor şi întrebat dacă a fost alături de Nuţu Cămătaru în seara respectivă. Becali s-a enervat şi a început să-l înjure pe ziarist: “Sunt nişte minciuni! Eu… poker, niciodată! Nuţu nici nu ştiu dacă ştie poker. Dar ce te interesează pe tine? Du-te, mă, în p*** mea. Cine eşti tu, bă, anchetator? Să-mi sugi p*…! Scrie ce vrei. Mi se rupe“, a spus Becali la momentul respectiv.

“I-am ajutat pe ţoţi! Şi pe PSD i-am ajutat când au avut nevoie de alegeri, de voturi” – Nuţu Cămătaru