Gigi Becali a rupt tăcerea. Ce salariu fabulos are un europarlamentar. „Eu știu, că am fost acolo”

Gigi Becali, patronul FCSB-ului, nu crede că Mihai Tudose va accepta să fie ministru al Apărării, deoarece postul de europarlamentar este prea bine remunerat.

Gigi Becali a fost europarlamentar în perioada iunie 2009 – decembrie 2012 și, încă, este la curent cu salariile pe care le încasează cei care ajung în astfel de poziții. Salariile sunt, de-a dreptul, fabuloase, motiv pentru care latifundiarul din Pipera este sceptic că Mihai Tudose ar accepta să plece din Parlamentul European pentru a fi ministru al Apărării.

(NU RATA: PARE GLUMĂ, DAR IMAGINILE NU MINT! GIGI BECALI S-A APUCAT SĂ PREDICE ÎN BISERICĂ)

„Mi se pare că e europarlamentar, el, Tudose. Crezi tu? Prim-ministru, dar nu-i convine, că acolo ia vreo 27.000, sumă forfetară, dă afară vreo câteva mii, rămâne cu vreo 20.000 salariu pe lună. Cui îi convine? Și viață frumoasă… eu știu, că am fost acolo„, a spus Gigi Becali.

Regretă că a renunțat la mandatul de europarlamentar

„Am făcut o mare greşeală că m-am retras din mandatul de europarlamentar, că nu aveau curajul să facă asta. M-am retras, am zis că vreau să lupt pentru ţara mea. Am ieşit, iar de acum încolo vreau să lupt pentru familia mea. Nu mi-am dat seama, am fost un idealist şi am greşit. Îmi pare rău că m-am retras din mandatul de europarlamentar. Acum, am pus nişte avocaţi să se intereseze dacă pot să îmi reiau mandatul, pentru că demisia eu nu mi-am dat-o de acolo„, a spus Gigi Becali, la scurt timp după ce a plecat din Parlamentul European.

Cum a făcut avere Gigi Becali

Gigi Becali este patronul FCSB-ului și unul dintre cei mai bogați afaceriști din România. După Revoluție, grație unui împrumut luat de la Gheorghe Hagi și banilor pe care i-a moștenit, a început să importe din Turcia, cu ajutorul unor TIR-uri, blugi, țigări și săpun. Apoi s-a concentrat pe imobiliare. A cumpărat pământ și l-a vândut la super-preț și, astfel, și-a câștigat supranumele de „latifundiar din Pipera”.