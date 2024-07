Gigi Becali, accident chiar în fața bisericii pe care o construiește în Pipera! Care e starea de sănătate a afaceristului

Incidentul recent din Pipera se adaugă la lista accidentelor în care a fost implicat Gigi Becali, toate fiind ușoare, din fericire. La finalul anului trecut, patronul FCSB a povestit cum a ajuns în șanț cu aceeași mașină de lux.

„Nu că sunt bine, sunt foarte bine! Da, eu eram la volan. Am intrat într-o depășire, iar cel pe care l-am depășit s-a băgat și el în depășire, fără să se asigure. Ca să-l evit, am tras de volan și am intrat în șanț. Când intri într-o depășire și cel pe care-l depășești intră și el în depășire, se numește unghiul mort. Ca să-l evit, am intrat în șanț.

Mașina? Doar roțile (n.r. – sunt avariate). Le-am spus polițiștilor să ia imaginile de pe camerele video. El nici nu a oprit. Nemernic! Să-l vadă pe camere și să-l cheme. Nici nu mă interesează. Eu l-am evitat, am făcut un bine și cu asta basta”, a declarat, Gigi Becali, la acea vreme.

