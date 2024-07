Gigi Becali i-a dat „capac” în direct lui Mircea Geoană, la nunta lui Ianis Hagi!

Nunta anului a strâns, deopotrivă, nume de marcă din lumea sportului, dar și a politicii. Printre invitații care au atras cel mai mult atenția se numără Gigi Becali, dar și Mircea Geoană, însoțit de soția sa, Mihaela. Sigur că despre patronul FCSB se știe că face show oriunde ajunge și nici la nunta fiului lui Gheorghe Hagi nu s-a lăsat mai prejos. După ce a dat 30.000 de euro la lăutari și ne-a arătat mișcările sale lascive pe ringul de dans, afaceristul a făcut un gest care i-a surprins pe toți! I-a dat un capac în direct Secretarului General Adjunct al NATO, Mircea Geoană. CANCAN.RO vă prezintă imaginile care, cu siguranță, vor face înconjurul internetului.

La nunta anului unul dintre invitații pe care s-au îndreptat cel mai mult camerele video a fost Mircea Geoană. Secretarul General Adjunct al NATO oferea un interviu, moment în care a fost întrerupt de Gigi Becali. Patronul FCSB s-a apropiat de politician și a făcut un gest care i-a lăsat pe toți cu gura căscată!

Gigi Becali i-a dat un capac lui Mircea Geoană în direct

În timpul interviului pe care Mircea Geoană îl dădea, Gigi Becali se apropie de Secretarul General Adjunct al NATO și îi dă un capac. Un gest de prietenie, desigur. Dar, nici politicianul nu se lasă mai prejos și „îl lovește” pe patronul FCSB unde-l doare mai tare…. La echipă!

„Ooo, Gigi! Vrei să dăm interviu? Ce a făcut FCSB?” , întreabă ironic Mircea Geoană. Gigi Becali se blochează pentru o secundă. „Lasă, nu mai spune”, continuă în același stil sarcastic și usturător Mircea Geoană.

Patronului FCSB îi piere în acel moment zâmbetul de pe față și răspunde printre dinți: „A făcut egal, dar nu-i nimic. Nu este important”.

Gigi Becali și Mircea Geoană se susțin reciproc! Ce îi leagă pe cei doi

Acest schimb de replici nu a fost altceva decât un mod de a se tachina unul pe celălalt, că doar așa mai fac prietenii. Cei doi se cunosc de mulți ani, iar Gigi Becali a spus că îl susține la prezidențiale pe Mircea Geoană. Secretarul general adjunct NATO nu a spus negru pe alb dacă va candida, însă tot mai multe voci și detalii ies la iveală și susțin că Mircea Geoană se va afla pe liste la prezidențiale fiind candidat independent.

De asemenea, pe cei doi îi leagă și credința. Dacă despre Gigi Becali se știe că are o credință de fier în Divinitate, și Mircea Geoană a spus că s-a apropiat mai mult de Dumnezeu în ultimii ani. A declarat că are o relație specială, dar, totodată, simplă cu Dumnezeu și că nu cere niciodată mai mult decât poate oferi la rândul său. În plus, Mircea Geoana a trecut prin momente de cumpănă atunci când s-a îmbolnăvit. A reușit să învingă boala, iar acum este pregătit să redevină o versiune mai bună decât cea pe care o cunoșteam în urmă cu 15 ani.

