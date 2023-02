Gigi Becali, despre arestarea lui Victor Pițurcă: “Nu mai merge! Sunt judecători tineri, bine pregătiți”

Gigi Becali a vorbit despre problemele cu legea ale lui Victor Pițurcă. Latifundiarul din Pipera nu este deloc surprins de situația fostului selecționer al echipei naționale.

Patronul FCSB-ului susține că noua generație de judecători este foarte bine pregătită și că lucrurile în justiție nu mai funcționează ca în urmă cu un deceniu. Totuși, Gigi Becali este convins că Victor Pițurcă este nevinovat.

“Eu nu vorbesc cu el, că nu mai am treabă cu el, prietenie cu el. Din ce am văzut și eu, nu mai merge ca pe vremuri, că îți fură ție mașina, dai și cafea la hoți, le dăm bani de taxi, dar te băgăm puțin și te arestăm. Și îți mai dăm și niște ani de pușcărie. Nu mai merge. Sunt niște judecători tineri, e o generație de judecători foarte bine pregătiți, tineri, din ce văd, că am și eu procese. Și le dă în cap procurorilor. Sunt total nepregătiți. Cum vine asta? Nu că îi iau apărarea”, a spus Gigi Becali.

Gigi Becali: “Nu a mințit”

În continuare, Gigi Becali este de părere că Victor Pițurcă nu trebuie să se simtă lezat de faptul că a apărut cu cătușe la mâini.

“Nici nu am prietenie cu el, dar m-ați întrebat ca persoană publică. Eu împrumut firma copilului meu, vezi ăla ce a făcut. Te arestez că ai împrumutat firma, ca dovadă că i-a dat drumul. În primul rând, la cum îl cunosc eu așa, din răspunsul lui, nu a mințit. A zis ‘nu am treabă cu afacerea asta’. Când l-am văzut cu cătușe, ce? Nu am avut și eu cătușe, nu le-am ridicat?”, a spus Gigi Becali.

Victor Pițurcă și-a petrecut o noapte în arest

Victor Pițurcă și-a petrecut noaptea de luni spre marți în arest iar, marți dimineață, a fost surprins în cătușe. Pentru fostul selecționer, nu este prima abatere, acesta fiind în trecut implicat în mai multe spețe care au ajuns pe masa procurorilor de la DNA, inclusiv Dosarul Valiza, care i-a adus și o condamnare cu suspendare.