Gigi Becali, despre Laurențiu Reghecampf: ”S-a dus la salariu de 2,4 milioane de euro pe an, iar acum i-au mărit la patru milioane de euro”

Laurenţiu Reghecampf (43 de ani) a dat lovitura şi s-a ales cu o mărire substanţială de salariu din partea şefilor de la Al Wahda, a anunţat, luni seară, Gigi Becali (60 de ani).

În încercarea de a-i spăla într-un fel imaginea lui Nicolae Dică (38 de ani), pe care l-a anunţat deja că va fi înlocuit cu Ionuţ Luţu anul viitor, Becali a adus în discuţie numele fostului său antrenor, Laurenţiu Reghecampf, pe care l-a trimis în Emiratele Arabe Unite, la Al Wahda, unde se bucură de un salariu foarte mare. Fără să vrea, omul de afaceri a dezvăluit că remuneraţia fostului antrenor de la FCSB a crescut de la 2,4 la patru milioane de euro pe an. (CITEȘTE ȘI: S-A AFLAT! CE LOC DE MUNCĂ AVEA GIGI BECALI ÎNAINTE DE REVOLUȚIE. CE LICEU A ABSOLVIT)

„Am spus că-l pun pe Luţu la anul pentru că Dică va avea două milioane de euro salariu, prin Arabia. Va fi în Arabia, cum l-au luat pe Reghecampf. Am vândut antrenori. Pe Reghecampf l-am vândut de două ori. O dată am luat 800.000 de euro, apoi 400.000. S-a dus la salariu de 2,4 milioane de euro pe an, iar acum i-au mărit la patru milioane de euro”, a spus Becali despre antrenorul care a câştigat Cupa Ligii şi două Supercupe în Emiratele Arabe Unite.

Anul trecut, Reghecampf a terminat sezonul pe locul al doilea, iar în acest sezon se află pe locul al patrulea, cu 12 puncte în şase etape. Prin comparaţie, Cosmin Olăroiu are un salariu de aproximativ şapte milioane de euro pe an în China, la Jiangsu Suning, Dan Petrescu primeşte o sumă în jurul a cinci milioane de euro la Guizhou Hengfeng, iar Micea Lucescu se alege cu „doar” 2,5 milioane de euro de la federaţia din Turcia.

Gigi Becali își reproșează eșecul după meciul Craiova-Steaua

După ce Nicolae Dică a răbufnit după meciul pierdut la Craiova cu scorul de 2-1 și a spus că „dacă voi avea o libertate mai mare, cred că voi reuși să fac mai multe lururi”, Gigi Becali, finanțatorul FCSB a recunoscut implicarea în tactica echipei. Patronul FCSB și-a asumat eșecul și a spus că Nicolae Dică nu are nicio vină pentru faptul că roș-albaștrii au pierdut cu oltenii după 6 ani. (VEZI ȘI: NEPOATA LUI GIGI BECALI E ”REGINA LUXULUI”! ALINA A MAI ”BIFAT” O APARIȚIE PUBLICĂ SCLIPITOARE)

„Să spun adevărul. Niciodată nu mă supăr când cineva spune adevărul. Dică a spus adevărul. Cum adică? Păi eu pedepsesc pe cineva că spune adevărul? Are omul dreptate, nu e lăsat de mine și de aia face ce face, poate mai puțin, poate mai mult. Așa cred eu. E adevărat că probabil nu a fost lăsat să facă cum voia el. Dică nu are nicio vină. Și atunci cum să-l dau eu afară? Eu sunt vinovat. Dacă el alege să plece, să plece. Nici eu nu vreau, se alege praful. Dică nu e vinovat și nu îl dau afară. Îmi reproșez eșecul acesta. Nu e vinovat Dică. Sunt vinovat eu, ce vreți?”, a declarat Gigi Becali la Digi Sport.