Gigi Becali, dezlănțuit! „Cum să câștige ungurii? Niciodată în viața lor…” + Ce spune milionarul de Viktor Orban

Gigi Becali, patronul FCSB-ului, exclude ca vreodată Sepsi să termine în fața clubului pe care îl patronează. Latinfundiarul din Pipera este dispus să investească și mai mult în transferuri doar ca actuala echipă a lui Cristiano Bergodi să rămână în urma roș-albaștrilor.

Gigi Becali admite faptul că nu-l are la inimă pe Viktor Orban, prim-ministrul Ungariei, cel care ar fi acceptat ca Sepsi, grupare din SuperLiga, să fie finanțată de Guvernul maghiar.

„Mai mult am făcut-o așa, că era vorba despre Viktor Orban, pentru că nu-l înghit așa. Așa, printr-o conferință de sport, am găsit motiv să râd puțin de Orban. Am făcut-o în glumă mai mult. Dar e serios. Niciodată în viața lor nu îi voi lăsa pe cei de la OSK să câștige. Cum să câștige ungurii? Eu nu vreau să mai fac politică. Să aducă ungurii bani mulți la OSK. Eu nu pot să accept mijloacele cu care pot ei. Acum stai să ne batem. Să vedem care e mai puternic. Nu vă convine un om care mai are o mică sevă de naționalism? Patronul lor (n.r. Laszlo Dioszegi), să mă scuze, e un om de mare calitate”, a declarat Gigi Becali.

Echipa lui Gigi Becali, lăudată de rival

La rândul lui, Laszlo Dioszegi, patronul lui Sepsi, a avut cuvinte de laudă la adresa FCSB-ului, formație pe care o vede calificată în play-off, în opinia lui fiind o forță în România.

„FCSB o să fie în play-off fără probleme. Am zis încă din vară că cinci locuri sunt ocupate deja. Mai e un singur loc vacant pentru care se luptă Petrolul, Hermannstadt, noi, poate Voluntari, Botoșani, mai sunt câteva echipe. Noi nu trebuie să mai facem pași greșiți dacă vrem în play-off. FCSB are două meciuri mai puține. Are cu Hermannstadt și cu CFR. Eu consider că norocul s-a terminat pentru Hermannstadt, iar FCSB va lua cele trei puncte și cu CFR Cluj, dacă ia un punct, face patru în total. Are o trupă bună, consider că FCSB o să fie în play-off”, a spus Laszlo Dioszegi, la emisiunea Fotbal Club.