Gigi Becali, dezvăluiri despre infectarea cu COVID-19: „Așa a vrut Dumnezeu”

Gigi Becali a făcut recent declaraţii despre perioada în care a fost infectat cu noul coronavirus. Încă de la începutul pandemiei acesta a explicat în repetate rânduri faptul că este împotriva vaccinului anti-COVID și refuză să se imunizeze cu orice preţ. Totodată, patronul FCSB a povestit că s-a infectat cu temutul virus.

Din fericire, latifundiarul din Pipera nu a dezvoltat o formă gravă de boală. Acesta a trecut foarte uşor peste acest moment. Ulterior, pentru a se asigura că starea sa de sănătate nu a fost afectată, acesta a făcut un set de analize amănunţite, în urma cărora a aflat că a dezvoltat imunitate în fața bolii.

„ Am făcut COVID, acum vreun an. Am făcut și gata.

Am făcut câteva vitaminizări și gata. Nu am avut nimic. Așa a vrut Dumnezeu. Am făcut analize de sânge și am văzut că am avut tot mai mulți anticorpi. Doctorul mi-a zis «Domnule Becali, ați fost atacat de multe ori». Nu purtam mască și am fost atacat de virus… Dar eu îl atacam, strănutam de două ori și-l aruncam. M-am imunizat. Nu îmi e frică de COVID”, a declarat Gigi Becali, la România TV.

CITEŞTE ŞI: GIGI BECALI A DAT LOVITURA ÎN AFACERI! CÂT CÂȘTIGĂ LATIFUNDIARUL DIN IMOBILIARE? „SUTE DE MILIOANE DE EURO”

Ce spune Gigi Becali despre vaccinare

În continuare patronul FCSB refuză să se vaccineze, pentru că aseamănă acest gest ca fiind o lepădare de Hristos.

„Eu vaccin nu fac! De ce? Păi dacă Sfinții Părinții spun că vaccinul este lepădare, eu nu mă lepăd de Hristos chiar dacă îmi tai capul. Nu că-mi impui tu verde certificat verde… Să-și vadă de treaba lor cu certificatul verde. Eu nu fac lepădare, că asta e vaccinul. Eu nu știu știință.

Eu cred în Dumnezeu. Aa, cred în medicii pe care Dumnezeu i-a pus și în medicamentele pe care El le-a făcut. Dar Sfinții Părinții spun să nu fac vaccin, iar eu cred în ei. Nu mă lepăd de Dumnezeu”, a mai spus patronul FCSB.

Sursă foto: Arhivă Cancan