Gigi Becali este în război deschis cu proprietarii unui ansamblu rezidențial din Pipera, pe care i-a dat în judecată. Din cauza acestora, inclusiv ginerele său, Mihai Theodor Mincu, are de suferit. CANCAN.RO vă prezintă, în exclusivitate, motivul pentru care patronul FCSB-ului a ajuns, din nou, în instanță.

În ultimele luni, Gigi Becali a devenit un „client” fidel al instanțelor de judecată. În ultimul proces are, totuși, calitate de reclamant. Prin intermediul avocatului, omul de afaceri a înregistrat, recent, un dosar împotriva Ansamblului Rezidențial Class, din Pipera. Procesul are ca obiect „obligaţie de a face D.E.” și se află pe rolul Judecătoriei Buftea.

Gigi Becali: „Fata și ginerele meu nu mai au canalizare”

Încă nu a fost stabilit un prim termen, dar CANCAN.RO a aflat motivul pentru care numele lui Gigi Becali a ajuns, din nou, în instanță. Latinfundiarul din Pipera nu luptă doar pentru familia sa, ci și pentru mii de oameni.

„Am cumpărat o fermă, cu tot cu canalizare. Și ăștia (n.r. Ansamblul Rezidențial Class), ghici ce au făcut. Au ‘înțepat’ canalizarea. Și au rămas mii de oameni fără canalizare. Inclusiv fata mea și ginerele meu, care are blocuri acolo. Au turnat beton peste ea, peste proprietatea mea, ca să vezi hal de oameni. I-am dat în judecată, normal. Vreau să rezolv problema în special pentru oamenii ăia, că săracii au rămas fără canalizare. Nimeni din spatele complexului nu mai are canalizare, dar totul va fi în regulă, garantez. Or să desfunde canalizarea„, ne-a declarat Gigi Becali.

(NU RATA: GIGI BECALI NICI CĂ SE LASĂ, CANCAN.RO ARE IMAGINILE. A MAI DAT O LOVITURĂ! AGHIOTANTUL I-A FOST COMPLICE)

CANCAN.RO urmează, ca întotdeauna, să vă țină la curent cu desfășurarea acestui proces. Deci, rămâneți pe poziții!

În proces și cu ANPA, după ce a fost acuzat de braconaj

Procesul cu ansamblul rezidențial din Pipera nu este singurul în care Gigi Becali este implicat. Milionarul mai are un litigiu cu Agenția Națională pentru Pescuit și Acvacultură (ANPA), care l-a amendat că ar fi populat o baltă cu pește. A primit o amendă de 3.500 de lei, iar afaceristul a cerut în instanță anularea procesului verbal și contravenția.

În instanță, Gigi Becali a precizat că nu a efectuat nicio activitate de acvacultură și că a făcut, de asemenea, toate demersurile pentru obținerea autorizărilor legale necesare pe lângă activitatea de acvacultură. A mai arătat că nu a populat și nu a pescuit pește și că cei care păzesc și alți oameni o fac fără voia sa.

(VEZI AICI: CUM A CÂȘTIGAT GIGI BECALI 1 MIL. € DE LA ANAF. “MAI BINE IAU, ÎN LOC SĂ DAU”)

Magistrații au stabilit, însă, că este greu de crezut că Gigi Becali nu cunoaștea faptul că amenajarea piscicolă este alimentată cu pește și că alte persoane o populează nelegal, cu scopul de a desfășura ulterior activități de braconaj, motiv pentru care Judecătoria Buftea a respins plângerea latinfundiarului. Milionarul nu s-a împăcat cu decizia și a făcut apel la Tribunalul Ilfov.

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.