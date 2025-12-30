Acasă » Știri » Gigi Becali, mutare surpriză la sfârșit de an. Patronul FCSB i-a cerut iertare lui Nicușor Dan

Gigi Becali, mutare surpriză la sfârșit de an. Patronul FCSB i-a cerut iertare lui Nicușor Dan

De: Simona Tudorache 30/12/2025 | 12:35
Gigi Becali, mutare surpriză la sfârșit de an. Patronul FCSB i-a cerut iertare lui Nicușor Dan
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
5 poze
Vezi galeria foto

Gigi Becali a ținut să își arate admirația pentru Nicușor Dan, pe care l-a mai criticat în trecut. Patronul FCSB a surprins cu declarațiile făcute la sfârșit de an. El crede că Nicușor Dan nu epatează și a rămas la fel de modest, chiar dacă acum ocupă o funcție mare în stat.

Becali are convingerea că Nicușor Dan știe cum să se poarte cu oamenii, de aceea e înconjurat de mulțime la fiecare apariție publică și i se cer poze. Becali îl aplaudă pe președintele României pentru smerenia pe care o afișează și face o comparație discretă între el și Klaus Iohannis.

„Hai să îți spun de ce îmi place de el. O să vedeți… decât unul care nu îl interesează decât să se plimbe și care este străin, mai bine unul ca Nicușor Dan. Nici pe coaptea, nici pe friptea, el e smerit, e pe treaba lui, nu face rău la lume. Are smerenia! Habar n-are, nimic nu știe (n.r. – în legătură cu funcția pe care o deține), dar decât unul care nici nu știe și nu are smerenie… Pe el îl aplaudă lumea, poze cu el. De ce? Smerenia, e smerit!”, a declarat Gigi Becali.

Ce s-a întâmplat atunci când Gigi Becali s-a întâlnit cu Nicușor Dan

Patronul FCSB mărturisește că s-a întâlnit cu Nicușor Dan atunci când acesta a fost investit în funcție, și ce a trăit atunci l-a impresionat. Nicușor Dan a demonstrat că nu îi poartă pică pentru afirmațiile pe care el le-a făcut în trecut și a venit să îi strângă mâna.

Marcat de gestul președintelui, Gigi Becali, care a simpatizat în trecut cu George Simion, a ținut să își ceară iertare.

„Dacă omul ăsta mă vede că vorbesc la telefon și trece. E președintele României, l-am mai criticat, nu? Și trece omul, mă vede și se întoarce să dea mâna cu mine! Stăteam pe scaun, m-am ridicat și am dat mâna cu el. El a zis «Vă salut» și eu am zis «Domnule, iartă-mă pentru ce am făcut!»”, a povestit Gigi Becali.

Este pentru prima oară când Gigi Becali își schimbă tonul în privința unui personaj de pe scena publică, el fiind recunoscut pentru declarațiile sale directe  și pentru felul în care tranșează lucrurile.

Citește și: Gigi Becali, cu banii în brațe, Luțu, cu punga plină după el! IMAGINI FABULOASE! Istoria cu banca ”spartă” se repetă!

Citește și: Ce sfat de viață i-a dat Gigi Becali unui adolescent. Imaginile au făcut înconjurul internetului!

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Grav accident de circulație în București! O femeie a fost lovită pe trotuar
Știri
Grav accident de circulație în București! O femeie a fost lovită pe trotuar
Cea mai infidelă zodie din horoscop! Te va înșela în 2026 fără să stea pe gânduri
Știri
Cea mai infidelă zodie din horoscop! Te va înșela în 2026 fără să stea pe gânduri
Horoscop 30 decembrie 2025: Echilibru și introspecție la final de an pentru două zodii
Mediafax
Horoscop 30 decembrie 2025: Echilibru și introspecție la final de an pentru două...
Călin Georgescu, către Nicuşor Dan! „Raportul de anulare a alegerilor să fie verificat independent”
Gandul.ro
Călin Georgescu, către Nicuşor Dan! „Raportul de anulare a alegerilor să fie verificat...
Gigi Becali a donat sume imense pentru terminarea mănăstirii din Rwanda. Reacția din Africa a venit imediat
Prosport.ro
Gigi Becali a donat sume imense pentru terminarea mănăstirii din Rwanda. Reacția din...
Italianul care l-a scos din minți pe Hagi nu-l suportă nici pe Chivu. Ceartă ca la ușa cortului la meciul direct: „Abia aștepți”!
Adevarul
Italianul care l-a scos din minți pe Hagi nu-l suportă nici pe Chivu....
Orașul unde taxa pe gunoi crește cu 70%. Revoltați, localnicii amenință că vor plăti la sfârșitul anului viitor: „Avem alte priorități”
Digi24
Orașul unde taxa pe gunoi crește cu 70%. Revoltați, localnicii amenință că vor...
Cine va plăti noua taxă de 25 lei pentru coletele extracomunitare în România
Mediafax
Cine va plăti noua taxă de 25 lei pentru coletele extracomunitare în România
Parteneri
Cum a ajuns să arate acum Daniela Gyorfi din cauza intervențiilor estetice! Fanii s-au șocat când au văzut-o
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum a ajuns să arate acum Daniela Gyorfi din cauza intervențiilor estetice! Fanii s-au șocat...
Ioan Andone i-a primit pe Cătălin Măruță şi pe Andra în Spania, în casa lui de milioane de euro: „Sunt un om bogat”
Prosport.ro
Ioan Andone i-a primit pe Cătălin Măruță şi pe Andra în Spania, în casa lui...
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Horoscop săptămâna 26 decembrie - 1 ianuarie. Succes total la final de an pentru Scorpioni, schimbare majoră pentru Vărsători
Click.ro
Horoscop săptămâna 26 decembrie - 1 ianuarie. Succes total la final de an pentru Scorpioni,...
Criză de securitate în fieful lui Putin. Sute de civili ruși, uciși sau răniți de către veteranii întorși de pe frontul ucrainean
Digi 24
Criză de securitate în fieful lui Putin. Sute de civili ruși, uciși sau răniți de...
Putin a pus ochii pe o nouă țară. Cum vrea liderul de la Kremlin să-și impună puterea
Digi24
Putin a pus ochii pe o nouă țară. Cum vrea liderul de la Kremlin să-și...
Un radar fix cu inteligență artificială a înregistrat peste 1.000 de abateri, în doar 4 zile
Promotor.ro
Un radar fix cu inteligență artificială a înregistrat peste 1.000 de abateri, în doar 4...
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Ai văzut, dragă, azi-noapte am făcut dragoste 63 de minute!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Ai văzut, dragă, azi-noapte am făcut dragoste 63 de minute!
Lecție dureroasă de robotică - De ce trebuie să fii atent când pregătești un robot
go4it.ro
Lecție dureroasă de robotică - De ce trebuie să fii atent când pregătești un robot
Este bine sau rău ca elevii să aibă teme de vacanță?
Descopera.ro
Este bine sau rău ca elevii să aibă teme de vacanță?
Noul joc cu James Bond, unul dintre cele mai așteptate din 2026, a fost amânat
Go4Games
Noul joc cu James Bond, unul dintre cele mai așteptate din 2026, a fost amânat
Călin Georgescu, către Nicuşor Dan! „Raportul de anulare a alegerilor să fie verificat independent”
Gandul.ro
Călin Georgescu, către Nicuşor Dan! „Raportul de anulare a alegerilor să fie verificat independent”
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Grav accident de circulație în București! O femeie a fost lovită pe trotuar
Grav accident de circulație în București! O femeie a fost lovită pe trotuar
Cea mai infidelă zodie din horoscop! Te va înșela în 2026 fără să stea pe gânduri
Cea mai infidelă zodie din horoscop! Te va înșela în 2026 fără să stea pe gânduri
Ramona Olaru a acceptat să fie prietena cu beneficii a unui bărbat! Dezvăluiri fără perdea
Ramona Olaru a acceptat să fie prietena cu beneficii a unui bărbat! Dezvăluiri fără perdea
Alertele de vreme severă au fost prelungite! Mare atenție, români: nu ieșiți din case
Alertele de vreme severă au fost prelungite! Mare atenție, români: nu ieșiți din case
Cum va fi 2026, în funcție de cifra destinului? Adina și Oana Timofte, previziuni complete: ei sunt ...
Cum va fi 2026, în funcție de cifra destinului? Adina și Oana Timofte, previziuni complete: ei sunt norocoșii anului
Ei sunt frații care au murit în a treia zi de Crăciun, după ce gheața s-a rupt sub ei. Andreea și ...
Ei sunt frații care au murit în a treia zi de Crăciun, după ce gheața s-a rupt sub ei. Andreea și Cosmin erau crescuți de tată
Vezi toate știrile
×