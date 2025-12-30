Gigi Becali, mutare surpriză la sfârșit de an. Patronul FCSB i-a cerut iertare lui Nicușor Dan

Gigi Becali a ținut să își arate admirația pentru Nicușor Dan, pe care l-a mai criticat în trecut. Patronul FCSB a surprins cu declarațiile făcute la sfârșit de an. El crede că Nicușor Dan nu epatează și a rămas la fel de modest, chiar dacă acum ocupă o funcție mare în stat.

Becali are convingerea că Nicușor Dan știe cum să se poarte cu oamenii, de aceea e înconjurat de mulțime la fiecare apariție publică și i se cer poze. Becali îl aplaudă pe președintele României pentru smerenia pe care o afișează și face o comparație discretă între el și Klaus Iohannis.

„Hai să îți spun de ce îmi place de el. O să vedeți… decât unul care nu îl interesează decât să se plimbe și care este străin, mai bine unul ca Nicușor Dan. Nici pe coaptea, nici pe friptea, el e smerit, e pe treaba lui, nu face rău la lume. Are smerenia! Habar n-are, nimic nu știe (n.r. – în legătură cu funcția pe care o deține), dar decât unul care nici nu știe și nu are smerenie… Pe el îl aplaudă lumea, poze cu el. De ce? Smerenia, e smerit!”, a declarat Gigi Becali.

Ce s-a întâmplat atunci când Gigi Becali s-a întâlnit cu Nicușor Dan

Patronul FCSB mărturisește că s-a întâlnit cu Nicușor Dan atunci când acesta a fost investit în funcție, și ce a trăit atunci l-a impresionat. Nicușor Dan a demonstrat că nu îi poartă pică pentru afirmațiile pe care el le-a făcut în trecut și a venit să îi strângă mâna.

Marcat de gestul președintelui, Gigi Becali, care a simpatizat în trecut cu George Simion, a ținut să își ceară iertare.

„Dacă omul ăsta mă vede că vorbesc la telefon și trece. E președintele României, l-am mai criticat, nu? Și trece omul, mă vede și se întoarce să dea mâna cu mine! Stăteam pe scaun, m-am ridicat și am dat mâna cu el. El a zis «Vă salut» și eu am zis «Domnule, iartă-mă pentru ce am făcut!»”, a povestit Gigi Becali.

Este pentru prima oară când Gigi Becali își schimbă tonul în privința unui personaj de pe scena publică, el fiind recunoscut pentru declarațiile sale directe și pentru felul în care tranșează lucrurile.

