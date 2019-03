Gigi Becali neagă acuzele de blat cu Astra: „Banii dați împrumut nu au legătură cu…!”

Gigi Becali, finațatorul FCSB s-a arătat deranjat de acuzațiile de blat la duelul pe care echipa sa l-a câștigat în runda a doua a play-off-ului Ligii I cu Astra la Giurgiu scor 2-0 într-un meci în care echipa lui Costel Enache a fost doar o umbră a formației care s-a luptat runda precedentă în Bănie cu Universitatea Craiova.

Latifundiarul din Pipera a spus că nu are nico legătură împrumutul pe care i l-a oferit finanțatorului Astrei cu meciul care a avut loc la Giurgu.

„Nu comentez, altceva! Eu nu comentez tâmpeniile, doar lucrurile serioase! Dacă tot insistați, hai să vă spun. Banii dați împrumut nu au legătură cu Astra. Eu am treabă cu Liga! E ca și cum am dat bani la Ligă și ei au dat mai departe. Un milion de euro, nu am treabă cu ei. Am convenit să ne dea banii într-un an. Am făcut o înțelegere în 3 încât eu nu am treabă cu ei. Interzice legea să facem asta? Nu e nimic imoral. Ce permite legea nu e imoral. Să vinzi un jucător și să iei banii într-un an e imoral? Astra nu a vrut să îi dea pe loc. Avea 20 de milioane de euro în cont!”, a tunat Gigi Becali.

La rândul său, Costel Enache, antrenorul principal al Astrei a demontat acuzațiile de blat punând evoluția slabă a elevilor săi pe seama neputinței.

„Nu ne-a ieşit nimic, n-am reuşit să construim, n-am fost nici foarte precişi în marcaj. Aşteptam mai mult pentru că golurile au venit în faze fixe şi nu trebuia să fim surprinşi. E o supărare pentru mine pentru că ar fi trebuit să fim organizaţi şi să nu avem probleme. Am fost fricoşi în momentul în care am avut posesia. Momentul defensiv este pentru toţi, toţi sunt implicaţi şi responsabili. Sunt dezamăgit, erau lucruri lucrate, discutate şi lucruri pe care băieţii mei le făcuseră bine până acum. La 0-2 am început să controlăm jocul doar că nu găseam soluţii ca să şi finalizăm”, a declarat Costel Enache, antrenorul principal al formației Astra Giurgiu.

Cu cele trei puncte câștigate în duelul cu Astra, FCSB a rămas pe locul 3 în play-off cu 28 de puncte, cu unul mai puțin decât CSU, echipa primăriei din Craiova, care este pe locul 2 cu 29 de puncte și cu cinci sub liderul CFR Cluj, care are 33 de puncte.