Gigi Becali negociază vânzarea FCSB. Cine este milionarul care va prelua în curând clubul roș-albastru

În urmă cu o săptămână, Gigi Becali (64 de ani) a anunțat că se retrage definitiv din fotbal și vinde clubul FCSB. Latifundiarul pare hotărât să se țină de promisiune de această dată. El susține că se află deja în negocieri cu un milionar român, care este gata să-i ofere 25 de milioane de euro pentru clubul roș-albastru. Citiți în continuare cine este omul de faceri care va prelua FCSB.

După meciul Rapid – FCSB din etapa a cincea a play-off-ului Superligii, Gigi Becali a anunțat că iese definitiv din fotbal și că scoate echipa la vânzare. Nu este însă prima oară în care latifundiarul face astfel de declarații. Totuși, se pare că de această dată Becali chiar se va ține de cuvânt.

(CITEȘTE ȘI: A venit cea mai proastă veste pentru Gigi Becali și FCSB. Jucătorul-cheie este out pentru finalul sezonului)

Gigi Becali vinde FCSB! Cine este milionarul care preia clubul roș-albastru

După ce a anunțat că iese definitiv din fotbal, Gigi Becali a cedat toate acțiunile pe care le deținea la FCSB Domnicăi Geambazi, sora sa. În plus, Mihai Stoica a fost numit drept noul președinte al Consiliului de Administrație al clubului roș-albastru. Planul lui Becali nu este însă finalizat, el dorind să vândă cât mai rapid FCSB.

Latifundiarul din Pipera se află deja în negocieri cu un milionar român pentru vânzarea clubului. Acesta este gata să-i ofere nu mai puțin de 25 de milioane de euro cash. Mai mult, Becali a dezvăluit că afaceristul este dispus să dea chiar 40 de milioane de euro în cazul în care FCSB cucerește titlul de campioană. Latifundiarul a explicat și ce va face dacă vinde FCSB. El intenționează să cumpere clubul FC Voluntar, pe care vrea îl va transforma într-o forță a fotbalului românesc.

„Vă au cuvântul meu de onoare că nu pot să vă spun (n.r. numele persoanei care vrea să cumpere FCSB). (Este român?) Nu pot să spun. E român, dar nu pot să spun, da? (Are bani mai mulți decât dumneavoastră?) Nu cred! Mai bogat decât mine nu e, dar nu trebuie să fie mai bogat decât mine ca să cumpere echipa.

(Are bani să susțină echipa la nivelul la care ați susținut-o dumneavoastră în toți acești ani?) Cine are bani cash 25 de milioane de euro, eu așa am cerut… Un om care are 25 de milioane mai are sigur încă 25. Doar nu e nebun să aibă 26 de milioane și să dea 25 pe echipă și să mai rămână cu un milion la familie. Eu cer 40 dacă suntem campioni. A zis că negociem și asta. Eu am cerut 40 ca să nu o mai au dacă ies campion, dar el a zis că dă și 40.

Eu după aia o iau pe Voluntari și devin campion în primul an ca să le arăt ce înseamnă să cunoști fotbal. Încep să mă laud și…”, a spus Gigi Becali.

(VEZI ȘI: Finanțatorul FCSB și-a vândut hotelul din stațiunea Venus! Trei clienți au licitat pentru el! „Am bătut palma!”)