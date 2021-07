Gigi Becali, primul pensionar european din România. Ce sumă imensă va primi, în fiecare lună

Gigi Becali, acum în vârstă de 63 de ani, a primit o veste surpriză, chiar de ziua lui de naștere. Patronul FCSB a devenit, de curând, primul pensionar european din România, iar suma pe care o va încasa este una colosală.

El a dezvăluit că a fost sunat de către o persoană de la Parlamentul European, care l-a întrebat dacă vrea să beneficieze de pensie, în valoare de 2500 de euro. Așa cum era de așteptat, Gigi Becali a acceptat.

Mai mult, milionarul din Pipepa, a dezvăluit că va încasa suma de 2500 de euro, dar că va primi și 4000 de euro, pensie, din partea statului român după ce va împlini 65 de ani, potrivit celor de la XNS.

Regretele despre mandatul de europarlamentar

Patronul FCSB a fost europarlamentar în perioada iunie 2009 – decembrie 2012. „Am făcut o mare greşeală că m-am retras din mandatul de europarlamentar, că nu aveau curajul să facă asta. M-am retras, am zis că vreau să lupt pentru ţara mea. Am ieşit, iar de acum încolo vreau să lupt pentru familia mea. Nu mi-am dat seama, am fost un idealist şi am greşit.

Îmi pare rău că m-am retras din mandatul de europarlamentar. Acum, am pus nişte avocaţi să se intereseze dacă pot să îmi reiau mandatul, pentru că demisia eu nu mi-am dat-o de acolo”, a spus Becali, imediat după ce a plecat din Parlamentul European.

Cum a făcut avere Gigi Becali

Gigi Becali este patronul FCSB-ului și unul dintre cei mai bogați oameni de afaceri din România. După Revoluție, grație unui împrumut luat de la Gică Hagi și banilor pe care i-a moștenit, a început să importe din Turcia, cu ajutorul unor TIR-uri, blugi, țigări și săpun. Apoi s-a axat pe imobiliare. A cumpărat pământ și l-a vândut la super-preț, câștigându-și supranumele de „latifundiar din Pipera”.