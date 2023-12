Gigi Becali, replică genială pentru Borcea, când l-a pus să îşi facă operaţii estetice: „Bă, ești nebun! Nici dacă mor…”

Sincer și asumat, Gigi Becali (65 de ani) a vorbit despre operațiile estetice ale lui Cristi Borcea (53 de ani). Latifundiarul din Pipera a recunoscut că în trecut a fost sfătuit și el să-și facă anumite ajustări la nivelul feței și să meargă în cabinetul medicului estetician, însă a refuzat. Finanțatorul FCSB a și explicat motivele din spatele deciziei sale.

Nu mai este un secret faptul că Borcea încearcă să-și ascundă vârsta în spatele operațiilor estetice sau a micilor trucuri din cabinetul medicului estetician. În cadrul unui interviu, Gigi Becali a vorbit despre decizia finului său de a păcăli trecerea timpului.

Fie că este vorba despre injectări cu botox și acid hialuronic, tratamente sau intervenții chirurgicale la nivelul feței, Cristi Borcea este client fidel al medicului estetician. Când vine vorba despre astfel de proceduri, latifundiarul din Pipera este împotriva operațiilor estetice, cel puțin la bărbați. Valorile sale nu se aliniază deloc cu deciziile lui Cristi Borcea.

Milionarul din Pipera recunoaște că a fost sfătuit de Borcea să-și facă operații estetice, însă nici nu a vrut să audă de așa ceva. Gigi Becali mărturisește că nu are de gând să se facă de râs la bătrânețe și că vrea să moară cu demnitate în fața lui Dumnezeu.

”Mi-a spus si mie, ba nasule te duc face aia așa, te fac de 25 de ani. Și i-am zis, bă esti nebun. Nici daca mor, imi tai capul, pune capul pe buturugă și îmi tai capul. Taie-mi capul, dar cum să fac operație? Ma fac de ras la batrânețe ei, am 66 de ani, vreau sa mor cu demnitate, să mor cu Hristos. Mă duc acum să fac operații? Pentru ce? Eu fug de femei. Pentru ce îmi trebuie. Ce, nu as putea si eu. Cu bani plătești, iei frumuseti. Orice varsta are moralitatea și frumusetea ei. Rusine este. De ce fuge lumea când el este căsătorit, dacă are o amantă se ferește că-l filmați voi. Voi toți aveți amante, dar îl dați pe ala la televizor că are amantă și radeti de el„, a mai spus Gigi Becali.