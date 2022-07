Operaţia care i-a schimbat complet viaţa lui Cristi Borcea. La ce intervenţie a apelat la 25 de ani

Cristi Borcea a fost întotdeauna catalogat ca un mare cuceritor, iar de-a lungul timpului la braţul său au stat numai femei frumoase. În final, fostul acţionar de la Dinamo şi-a construit o familie alături de frumoasa Valentina Pelinel. Recent, detalii neştiute despre trecutul său au ieşit la iveală. Iată la ce intervenţie a apelat cunoscutul om de afaceri la 25 de ani. I-a schimbat viaţa complet!

Omul de afaceri Cristi Borcea nu s-a ferit să spună faptul că, de-a lungul timpului a apelat la serviciile medicilor esteticieni pentru a-şi îmbunătăţi aspectul fizic. Cristi Borcea a suferit mai multe intervenții non-invazive, iar prima a fost la doar 25 de ani.

Într-un moment de sinceritate, fostul acţionar de la Dinamo a povestit cum a ajuns clientul cabinetelor de estetică.

„Dacă nu te îngrijești, când ajungi la 50 de ani… Eu am avut șansă că la 25 de ani am făcut primul salon pentru Mihaela (n.red. Mihaela Borcea, prima soție), în Dorobanți. Practic pentru mine l-am făcut. Și apoi am făcut clinica și de atunci am început cu masaje, cu tratamente faciale.

De la 30 de ani am început cu aparate, la 35 de ani am început și cu puțin botox, am combinat. Tot timpul am lăsat să nu se cunoască diferența.

Dacă nu faci nimic, și dintr-odată îți schimbi înfățișarea, întinerești brusc, arată urât. Eu, am făcut așa câte puțin, să țin ritmul”, a povestit Cristi Borcea, în cadrul emisiunii ”40 de întrebări cu Denise Rifai” de la Kanal D.

Ce spune Valentina Pelinel despre fostele partenere de viață ale lui Cristi Borcea

Omul de afaceri Cristi Borcea are, în total, nouă copii. Alina Vidican, cea de-a doua soție, are doi copii cu omul de afaceri Cristi Borcea: Alexandru și Gloria. Din căsnicia Mihaelei Borcea cu omul de afaceri au rezultat trei copii, Patrick și gemenii Antonia Melissa și Mihai Angelo. De asemenea, fostul acționar de la clubul Dinamo mai are un copil dintr-o relație cu o avocată.

În cadrul unui interviu pentru emisiunea ”Vorbește lumea” Valentina Pelinel a fost întrebată dacă s-a gândit vreodată la faptul că mariajul său s-ar putea termina la fel cum s-a întâmplat şi în cazul fostelor partenere ale lui Cristi Borcea.

“Nu știu la ce te referi, pentru că eu cred că au avut o viață frumoasă, și eu am o viață frumoasă alături de el. Eu nu vreau să mă gândesc la ceva rău când vine vorba de familia mea, eu nu vrea să atrag răul, eu proiectez pozitiv, ca să atrag pozitiv”, a răspuns fostul model.