Gigi Becali, “tun” financiar după ce s-a asociat cu Dan Șucu! “Afacerea îmi facilitează multe milioane”

Gigi Becali, patronul FCSB-ului, a dezvăluit că are o afacere împreună cu Dan Șucu, coproprietarul Rapidului, care, pe viitor, îi va aduce multe milioane de euro în conturi.

Latinfundiarul din Pipera a declarat că are o relație apropiată cu milionarul care deține brandul Mobexpert, precizând că rivalitatea din fotbal nu are repercusiuni asupra afacerilor pe care le derulează împreună.

“Eu sunt prieten cu Șucu, adică am făcut o afacere, nu prea mare, acolo ce am făcut. Am cumpărat un teren împreună, am câștigat, nu știu, pe acolo… Am rămas și cu un teren care costă câteva milioane. Afacerea pe care am făcut-o cu el îmi facilitează mie să câștig multe milioane pe viitor. Ce am făcut, am lăsat un drum ca să valorificăm dublu terenurile noastre. Un drum mare, de 21 de metri”, a dezvăluit Gigi Becali.

Florinel Coman, la Rapid? Gigi Becali: “Să mă sune Șucu!”

Totodată, Gigi Becali a vorbit și despre posibilitatea ca Florinel Coman să ajungă la Rapid, unde este dorit de Adrian Mutu, antrenorul alb-vișiniilor. Boss-ul FCSB-ului a anunțat că așteaptă un semn de la Dan Șucu, în cazul în care giuleștenii îl mai vor pe internaționalul român.

“Mutu dă banii? Și eu pot să ascult de dorințele lui Pintilii și ale lui Meme. Dar când vreau un jucător, îl sun pe Șucu. Dacă o să mă sune Șucu, o să vorbesc cu el. Restul nu au putere. Cine dă banii are putere. Negociază cu mine. Nu pot să spun un preț acum, că nu are preț. El poate să coste mulți bani sau să coste nimic. Să mai așteptăm puțin. E ca și cum aș cere: «Băi, știi, mașina mea a fost Mercedes, nou-nouță, și să-mi dai atâția bani pe ea. Nu pot să cer cât am dat pe ea nou-nouță. Trebuie să îi pun bujiile și după aceea… Vrea împrumut. Și cum să dau eu jucător împrumut la Farul sau la Rapid. Ce, am băut gaz? Nu am băut gaz. Am băut o picătură, un centimetru de vin”, a spus Gigi Becali, la Pro Arena.