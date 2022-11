Banii trag la cei bogați! Gigi Becali, oferte pentru doi fotbaliști: „Vând, cumpăr, așa fac eu!”

Gigi Becali, patronul de la FCSB, a anunțat că a primit, zilele trecute, oferte pentru Andrei Cordea și Malcolm Edjouma, doi dintre fotbaliștii de bază ai vicecampioanei în acest sezon.

Pentru Andrei Cordea, latifundiarul din Pipera a primit o ofertă de două milioane de euro, dar a preferat să o refuze, considerând că suma este mult prea mică. În schimb, ar fi dispus să se despartă de Malcolm Edjouma, la rândul lui dorit în străinătate.

„Normal că îi crește cota lui Octavian Popescu, crește cu viteza luminii. Și a lui David Miculescu. L-am văzut în meciul ăsta ce valoare are. Și Olaru crește. Uite, am avut ofertă și pentru Cordea, cică două milioane. Pleacă, mă, de aici, că mă supăr pe tine! Am avut pentru Cordea, am și pentru Edjouma ofertă. Tot ce este bani vând. Vând, cumpăr. Așa fac eu. Cumpăr și vând”, a spus Gigi Becali, la Pro Arena.

(NU RATA: IMAGINI FIERBINȚI CU IUBITA LUI ANDREI CORDEA, CEL MAI ÎN FORMĂ JUCĂTOR AL ROȘ-ALBAȘTRILOR. CUM ARATĂ GEORGIANA, BOMBA-SEXY A MIJLOCAȘULUI | GALERIE FOTO)

În 25 de meciuri, în acest sezon, Andrei Cordea a marcat opt goluri și a oferit cinci assist-uri. De partea cealaltă, Malcom Edjouma a evoluat în 22 de meciuri pentru FCSB, punctând de trei ori oferind două pase decisive.

Cum a făcut avere Gigi Becali

Gigi Becali este patronul FCSB-ului și unul dintre cei mai bogați oameni de afaceri din România. După Revoluție, grație unui împrumut luat de la Gică Hagi și a banilor pe care i-a moștenit, a început să importe din Turcia, cu ajutorul unor TIR-uri, blugi, țigări și săpun. Apoi s-a axat pe imobiliare. A cumpărat pământ și l-a vândut la super-preț.

În ediția 2017 a Top 300 Capital, Gigi Becali era cotat cu o avere de 400-500 milioane de euro.