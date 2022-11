Imagini fierbinți cu iubita lui Andrei Cordea, cel mai în formă jucător al roș-albaștrilor. Cum arată Georgiana, bomba-sexy a mijlocașului | GALERIE FOTO

Andrei Cordea este cel mai în formă jucător al FCSB-ului, iar cu Rapid a avut încă o prestație excelentă, încununată cu un gol. Secretul performanțelor din teren este Georgiana Maria Dima, o brunetă super-sexy, cu forme apetisante, care îl susține mereu din loja Arenei Naționale.

Cifrele lui Andrei Cordea la FCSB sunt excelente: a marcat 14 goluri și are 10 assist-uri. A ajuns la actuala vicecampioană a României pe 1 iulie 2021, de la Academica Clinceni, în schimbul a 50.000 de euro. Alături de el este tot timpul iubita lui, Georgiana Maria Dima, cu care are o relație strânsă.

Andrei Cordea, după victoria cu Rapid: „Nu le-am dat nicio șansă”

FCSB s-a impus în fața rivalei Rapid București cu scorul de 3-1, în etapa a 17-a din SuperLiga, iar Andrei Cordea a înscris primul gol al vicecampioanei României. La finalul disputei, mijlocașul a fost în extaz.

„Este un derby, am simțit-o de ieri de când au venit suporterii să ne motiveze. Ne-au împins de la spate, am simțit adrenalina. Este rivalitate mai mare la Steaua – Rapid decât la Steaua – Dinamo. Mă bucur că am ieșit învingători. Atmosfera este bună acum, azi am arătat ca o echipă adevărată. De când am ajuns la stadion ne-am motivat singuri, nu am văzut echipa asta niciodată atât de motivată și de dornică de a câștiga. Ne-am dorit foarte mult să câștigăm astăzi, fiecare jucător a jucat cu inima. Nu le-am dat nicio șansă încă din minutul 1.

Eu nu știu cine îi vedea favoriți. De ce să îi vezi favoriți? Cred că de când am ajuns la stadion am fost mai motivați decât ei, am văzut că nu erau motivați să câștige meciul, i-am simțit în teren. Azi ne-am simțit ca o familie, eu nu am trăit așa ceva de când am venit, de un an și jumătate, nici când am bătut-o pe Dinamo cu 6-0„, a spus Andrei Cordea la finalul meciului FCSB – Rapid 3-1.