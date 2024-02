Gigi Becali va deveni bunic pentru a treia oară: „Sunt prea fericit”

Gigi Becali (65 de ani) este în culmea fericirii! Patronul FCSB a anunțat că așteaptă al treilea nepot. El a împărtășit vestea cea mare în timpul unei conferințe de presă unde a vorbit despre procesul de la CEDO pe care l-a câștigat.

Gigi Becali are multe motive de bucurie. Latifundiarul din Pipera crede că Dumnezeu a așezat lucrurile în așa fel încât să aibă parte de fericire. Știrea că a avut câștig de cauză la Curtea Europeană a Drepturilor Omului de la Strasbourg a făcut înconjurul României. Însă, acesta nu este singurul motiv de împlinire pentru patronul FCSB. Acesta a anunțat că urmează să devină bunic pentru a treia oară.

Citește și: IMAGINI TULBURĂTOARE CU FOTBALISTUL FAVORIT AL LUI GIGI BECALI. A FOST PRINS DROGAT LA VOLAN, IAR ACUM… LEȘINAT ÎN SCARA BLOCULUI!

Gigi Becali are parte de o dublă fericire. Este bucuros că va deveni bunic pentru a treia oară. De asemenea, a venit și vestea importantă pe care o așteaptă de 10 ani. Patronul FCSB a câștigat procesul la CEDO, intentat în cazul schimbului de terenuri pe care l-a avut cu Ministerul Apărării Naționale, în 1999. El a fost acuzat că a adus statului un prejudiciu de 900.000 de dolari.

„Astăzi am primit o veste pe care o aștept de 10 ani, o veste de mare bucurie, de mare fericire pentru mine! Fetele mele 18 ani, și Teodora, și Alexandra… nu am fost acasă. Și mult a suferit familia mea și mama mea pentru ce am fost batjocorit și condamnat!

A venit vestea astăzi de la CEDO… condamnă România pentru un proces neechitabil lui Becali George. Adică a fost condamnat pentru o faptă care nu era incriminată. Sunt prea fericit, trăiesc o bucurie a sufletului.”, a mai spus Gigi Becali în timpul conferinței de presă.